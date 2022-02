Žalostna vest iz Maroka: deček ujet v vodnjaku žal ni preživel

Po poročanju tujih medijev je petletni deček iz Maroka, ki je bil štiri dni ujet v vodnjaku, žal umrl. Novico o njegovi smrti so sporočili kmalu po tem, ko so ga po dolgi reševalni akciji izvlekli iz vodnjaka.

Reševanje je trajalo več dni. Začelo se je v soboto, ko so ga tamkajšnji mediji prepoznali kot Ryana, ki je pred štirimi dnevi padel v ozko odprtino 32 metrov globokega vodnjaka, poroča BBC News.

HOTUNA: Yadda ma’aikatan kwana-kwana suka shafe kwana uku suna aiki ba dare ba rana a kokarin ceto wani yaro mai shekara uku da ya fada wata tsohuwar rijiya mai zurfin kafa 100 a kasar Maroko.



📷: Aljazeera/DW pic.twitter.com/krJ6uEu03O — Aminiya (@aminiyatrust) February 4, 2022

Posnetek iz kamere, ki so jo v četrtek spustili v vodnjak, je pokazal, da je deček živ in pri zavesti, od takrat pa o njegovem stanju ni podatkov.

Zapleteno reševalno akcijo so spremljali številni prebivalci južnoafriške države. Ceste okoli mesta Tamorot na severu so bile preplavljene z avtomobili in avtobusi, na tisoče ljudi je bodrilo reševalce.

Lokalni mediji so v soboto poročali, da so bili reševalci manj kot en meter od dečka, a je reševalno akcijo oviral strah pred erozijo tal. Ocenili so, da bi bila razširitev ozke odprtine vodnjaka nevarna, saj bi se na dečka lahko sprožili zemeljski plazovi kamnite in peščene zemlje. Namesto tega so buldožerji izkopali jamo v bližini.

Nesreča se je zgodila, ko je oče popravljal vodnjak

Ryanov oče je v času nesreče popravljal vodnjak. "Za trenutek sem odvrnil pogled od njega in deček je padel v vodnjak," je v sredo povedal za lokalne medije.

Ryanova mama je v pogovoru za maroške medije s solzami v očeh med reševalno akcijo povedala: "Vse družina ga je šla iskat. Potem smo ugotovili, da je padel v vodnjak. Še vedno upam, da bodo živega spravil ven."

V vodnjak so v četrtek spustili kamero, posnetki pa kažejo, da je deček bil živ in pri zavesti. Videli so, da je utrpel lažje poškodbe glave.

Doakan #Rayan - bocah 5 tahun di kota Chefchaouen, Maroko. Dua hari lalu terperosok ke sumur sedalam 32 meter. Masih hidup. Tapi usaha menyelamatkan & mengeluarkan Rayan belum juga berhasil.



Doakan Rayan. pic.twitter.com/dXkVGF6rVY — Sahabat Al-Aqsha (@sahabatalaqsha) February 3, 2022

Reševalci so v vodnjak spustili tudi masko s kisikom, hrano in vodo, medtem ko je bila zdravniška ekipa na kraju pripravljena oskrbeti dečka. V pripravljenosti je bil tudi helikopter.

Lokalni mediji poročajo, da so pokrajinske oblasti spremljale reševanje in da je v akciji sodelovalo na desetine policistov, pomožnih sil in civilne zaščite. Danes pa so žal sporočili žalostno vest.