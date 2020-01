Žalostna novica za številne, ki so v požarih pomagali koalam #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V preteklih dneh smo že večkrat poročali o požrtvovalnih dejanjih ljudi, ki so v Avstraliji, kjer še vedno divjajo požari, pomagali koalam. Nekateri tudi tako, da so jim dali piti vodo iz njihovih plastenk. Zdaj se je izkazalo, da je to za koale smrtno nevarno.

Spomnimo: v uničujočih požarih, ki že nekaj tednov besnijo po Avstraliji, je umrla že več kot milijarda živali. Številni prostovoljci jim skušajo na vse mogoče načine pomagati. Žal tudi tako, da živalim škoduje.

Na to so preko objave na družbenih omrežjih opozorili pri združenju Animalia Wildlife Shelter, ki so razkrili, da ponujanje vode koalam iz plastenke simpatičnim medvedkom zelo škoduje. Celo tako, da zaradi tega umrejo.

Kaj je pri tem dejanju pravzaprav sporno? To, da so koale vajene večino tekočine, ki jo potrebujejo za hidracijo telesa, pridobivati iz listov evkaliptusa, medtem ko vodo pijejo le izjemoma.

Pa še to le tako, da vanjo le nekajkrat pomočijo jezik. Nikakor pa ne smejo piti večjih količin vode, so opozorili pri prej omenjenem združenju, saj ta lahko prodre v njihova pljuča in povzroči pljučnico (Aspiration Pneumonia), ki lahko vodi v smrt.

Zapisali so še, da namen njihove objave nikakor ni kritiziranje prostovoljcev, le opozorilo, ki bi preprečilo tragedije, kot se je zgodila koali Arnieju, ki je znana širši javnosti. Kljub temu, da je prostovoljec koalo rešil, je ta pozneje zaradi prevelike količine vode poginila.

Pri zduženju prostovoljce naprošajo, naj v primeru, da želijo koali ponuditi tekočino, to rajo nalijejo v posodico, skodelico, klobuk oz. v karkoli imajo pri roki in jim jo ponudijo, nikakor pa naj ji tekočine ne zlivajo v usta.

"Ob vseh objavah na družbenih omrežjih, ki govorijo o prijaznih ljudeh, ki pomagajo divjim živalim, ki so nastradale v požarih, pa se v ozadju tiho odvija tragedija," so zapisali. "Koale umirajo zato, ker jim prijazni ljudje skušajo pomagati po svojih najboljših močeh, v resnici ne razumejo pa, na kakšen način se koale hidrirajo," so opozorili.

