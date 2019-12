Ljubek prizor: žejna koala ustavila avstralske kolesarje #video

Kolesarji so žival zagledali sredi ceste blizu mesta Adelajda in ko so se ji približali, je prišla do njih in jih očitno prosila za vodo.

V bližini avstralskega mesta Adelajda je skupina kolesarjev naletela na koalo. Ustavili so se, da bi ji pomagali s ceste, takrat pa se je koala približala eni od kolesark, splezala na kolo in začel piti vodo iz plastenke.

"Nihče izmed nas še nikoli ni videl česa podobnega," je za avstralsko spletno stran 7nevw.com.au povedala Anna Heusler, ena od kolesark v skupini.