Merklova se je močno tresla: "Bila sem dehidrirana." #video

Nemška kanclerka Angela Merkel je danes podprla podaljšanje sankcij Evropske unije proti Rusiji zaradi ukrajinske krize, nasprotuje pa njihovi razširitvi. Za to se je sicer med današnjim obiskom v Berlinu zavzel novi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Merklova se je ob poslušanju himne močno tresla, vzrok pa naj bi bila dehidradicija.

"To je pot, ki jo bomo ubrali na Evropskem svetu," je Merklova dejala glede podaljšanja sankcij. Voditelji EU bodo o sankcijah proti Rusiji razpravljali na vrhu v četrtek in petek in jih predvidoma že devetič podaljšali.

Zelenski se je sicer zavzel za razširitev sankcij, ki jih je Unija sprejela po ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim leta 2014. "Če bomo ugotovili, da je ta instrument neprimeren, bo treba poiskati druge instrumente," je poudaril po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Ukrajinski predsednik nasprotuje gradnji plinovoda

Foto: Reuters Novi ukrajinski predsednik je ob tem izrazil nasprotovanje nadaljevanju gradnje plinovoda Severni tok 2, po katerem bi Rusija Nemčiji dobavljala zemeljski plin. Zatrdil je, da bi s tem ogrozili energetsko varnost Evrope in Ukrajine.

Plinovodu, ki bo potekal od Rusije prek Finske, Švedske in Danske do Nemčije, močno nasprotujejo tudi ZDA.

Medtem se je nemška kanclerka zavzela za mirno rešitev krize v Omanskem zalivu, kjer sta bila pretekli teden napadena japonski in norveški tanker. ZDA so za napad obtožile Iran. Merklova je poudarila, da te ameriške navedbe "jemlje zelo resno, zanje pa obstajajo tudi zelo resni dokazi".

Po tem, ko je popila tri kozarce vode, se je počutila bolje

Obisk novega ukrajinskega predsednika je sicer zaznamovala tudi težava Merklove, ko se je ob sprejemu Zelenskega začela tresti. To je v javnosti vzbudilo zaskrbljenost za njeno zdravje. Kasneje je pojasnila, da je do tega prišlo zaradi dehidracije. Popila je tri kozarce vode in se počuti bolje, je dodala.