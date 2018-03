Zakaj je tema pogoltnila nekatere največje svetovne znamenitosti

V soboto zvečer je okrog 180 držav sodelovalo v tako imenovani Uri za zemljo, pobudi, s katero Svetovni sklad za naravo (WWF) opozarja na skrb za okolje. Med 20.30 in 21.30 po lokalnem času so v vsakem kraju in v vsakem domu, ki se je pridružil pobudi, ugasnili luči. V temo so se za eno uro pogreznile tudi številne svetovne znamenitosti.