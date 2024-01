Zakaj bi lahko to letalo spremenilo letalsko industrijo? #foto #video

Dolg špičast nos letala predstavlja kar tretjino njegove skupne dolžine, druga prepoznavna lastnost letala X-59 pa je ta, da ima le stranska vetrobranska stekla. Piloti zato polet spremljajo prek visokoločljivostnih zaslonov.

Vse to naj bi pripomoglo k temu, da bi pri preboju zvočnega zida namesto glasnega poka namesto glasnega poka slišali več tišjih udarcev, pri Lockheed Martinu so jih nekoliko romantično poimenovali "srčni utripi".

Foto: Lockheed Martin Letalo je sposobno leteti s hitrostjo 1,4 macha (1715 kilometrov na uro), kar pomeni, da je sposobno razdaljo med dvema mestoma prepotovati v polovične času kot običajna komercialna potniška letala.

Letalo je eksperimentalno in ne bo nikoli prevažalo potnikov, revolucionarno pa je zato, ker pričakujejo, da bodo z njim dokazali, da je mogoče zasnovati letalo, sposobno izpolniti stroga merila na področju hrupa, zaradi katerih so komercialni nadzvočni poleti danes prepovedani.

Foto: Lockheed Martin

Če oziroma ko bodo komercialna nadzvočna letala lahko spet letela, strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko razdaljo med Londonom in New Yorkom preletela v zgolj treh urah. Razvoj visoko zmogljivih nadzvočnih letal pa nakazuje na možnost, da bi lahko to razdaljo celo prepolovili na uro in pol.

NASA is exploring the potential of a supersonic jet that could theoretically travel at Mach 4 — four times faster than Mach 1, the speed of sound. https://t.co/xIxK7orvcA