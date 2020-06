Zagreb stresel zmeren potresni sunek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je sporočila hrvaška seizmološka služba, so zmerno močan potres zabeležili danes ob 17.51. Potres so po navedbah seizmologov čutili prebivalci Zagreba in širše okolice. Po rušilnem potresu, ki je 22. marca v zgodnjih jutranjih urah prizadel Zagreb, se je mesto streslo še približno tisočkrat, poroča STA.