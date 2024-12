V Zagrebu je bilo novembra 99.400 gostov, ki so ustvarili 191.100 nočitev, kar je za 11 odstotkov več nočitev kot novembra lani, podatke TZGZ povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Približno dve tretjini turistov je prihajalo iz tujine, vendar pa so tudi pri domačih gostih zabeležili večjo rast. Število tujih gostov se je letos novembra v primerjavi z lanskim povečalo za 12 odstotkov, domačih pa za 21 odstotkov.

Najbolj obiskano hrvaško mesto

Direktorica TZGZ je za Hino poudarila, da je bil Zagreb v novembru najbolj obiskano hrvaško mesto. Celoletni uspeh je pripisala kakovostni promociji, raznovrstni ponudbi in privlačnim dogodkom skozi vse leto.

Skoraj 1,3 milijona turistov, ki so hrvaško prestolnico obiskali od januarja do konca novembra, je ustvarilo dobrih 2,4 milijona nočitev, kar je za šest odstotkov več kot lani. Število tujih gostov se je v primerjavi z lani povečalo za devet odstotkov, domačih pa za 12.

Med tujimi turisti so bili v prvih 11 mesecih v Zagrebu po številu prihodov in nočitev na prvem mestu turisti iz ZDA. Sledili so jim Nemci in Italijani ter Južnokorejci.

V Zagrebu se je minulo soboto sicer začel božično-novoletni sejem, ki bo trajal do 7. januarja. Največji zimski dogodek v hrvaški prestolnici prinaša bogato gostinsko ponudbo, kulturno dogajanje in praznično okrasitev. Slovenske in hrvaške železnice so se v času adventa dogovorile tudi za dodatni povezavi z vlakom med Jesenicami in Zagrebom prek Ljubljane, in sicer ob sobotah in nedeljah.