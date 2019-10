Zadnji dan pogajanj o brexitu pred ključnim vrhom EU

Pogajalci Evropske unije in Združenega kraljestva danes nadaljujejo pogovore o brexitu v upanju, da bodo dosegli dogovor, ki bi ga podprli voditelji članic unije na četrtkovem vrhu. Britanski premier Boris Johnson naj bi danes vlado seznanil z napredkom na pogajanjih, ki so trajala vso noč. Prinesla so zbližanje stališč, a preboja še ni.

Medtem ko bo Boris Johnson napredek pojasnjeval v Londonu, bo glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier o stanju pogajanj seznanil evropske komisarje in veleposlanike članic pri EU.

Po koncu pogovorov v torek so iz britanske vlade sporočili, da so bili pogovori konstruktivni in da je bil dosežen napredek. Pojavljala so se celo poročila, da bi strani lahko kmalu dosegli dogovor, saj naj bi London popustil glede vprašanja irske meje, vendar so iz Downing Streeta sporočili, da delo še ni končano.

Vladni viri so za BBC danes tudi dejali, da se možnosti, da bi dogovor dosegli ta teden, "krčijo".

Pogajalci vedno bližje dogovoru?

Po drugi strani pa je francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian bolj optimističen. "Če bo tole trajalo, gre za nekaj pozitivnega," je danes dejal glede pogajanj in menil, da je dogovor o brexitu mogoč. "A glede brexita je vedno negotovo," je dejal za televizijo BFM-TV.

Pogajalci so po pisanju spletnega portala Politico vedno bližje dogovoru, ki se osredotoča na mehanizem, po katerem bi Severna Irska ostala obvezana slediti pravilom carinske unije EU, če bi se prehodno obdobje konec decembra 2020 izteklo brez novega prostotrgovinskega dogovora med EU in Združenim kraljestvom.

London noče sprejeti irskega varovala

A več kot tri leta po britanskem referendumu o brexitu glaven kamen spotike pri tem ostaja vprašanje, kako se izogniti carinskemu nadzoru na meji med Irsko kot članico EU in Severno Irsko kot delom Združenega kraljestva na irskem otoku. London noče sprejeti t. i. irskega varovala, medtem ko ima EU zadržke glede zadnjega predloga Londona.

Na novo se sedaj omenja možnost carinske meje, ki bi ležala v Irskem morju. Kot pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP, bi to omogočilo Severni Irski, da ostane podvržena evropskim pravilom, preprečilo vrnitev trde meje na irskem otoku in rešilo izstop Velike Britanije z dogovorom z EU.

A britanski premier bi lahko imel težave pri prepričevanju tako najodločnejših evroskeptikov v vrstah konservativcev kot svojih zaveznikov, severnoirske stranke DUP, da bi sprejeli tovrstno ureditev.

Voditelji stranke DUP, katerih glasovi so ključni za podporo kateremukoli dogovoru v britanskem parlamentu, so se v torek zvečer sestali na daljšem srečanju z Johnsonom in kasneje sporočili, da dogovora še niso pripravljeni podpreti.

Še pred tem je vodja stranke Arlene Foster za BBC že dejala, da si sicer želi podpreti dogovor, a tega ne bi mogla storiti, če bi se ji zdelo, da ločuje Severno Irsko od preostalega Združenega kraljestva.

Johnson se sooča s tekmo s časom, če želi z Brusljem doseči nov dogovor o brexitu pred dvodnevnim vrhom EU. Da bi ga voditelji drugih 27 članic lahko podprli, mora biti objavljen, skupaj s pravnim besedilom.

Vrh je ključnega pomena, saj mora Johnson v skladu z zakonom, ki so ga minuli mesec sprejeli britanski poslanci, EU prositi za odlog izstopa iz povezave, če dogovor ne bo dosežen do sobote.

Velika Britanija naj bi iz EU izstopila 31. oktobra. Johnson vztraja, da bo država takrat izstopila iz unije z dogovorom ali brez njega. Trdi tudi, da za odlog izstopa ne bo prosil.