Barnier: Dogovor o brexitu še mogoč ta teden, a pot do njega vse težja

Dogovor o urejenem brexitu je še mogoče doseči ta teden, vendar pa se zdi pot do njega vse težja in težja, je ocenil glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier ob prihodu na zasedanje ministrov EU za evropske zadeve v Luksemburgu. "Skrajni čas je, da dobre namene spremenimo v pravno besedilo," je opozoril.

Michel Barnier, ki danes v Luksemburgu ministre članic Unije obvešča o poteku pogajanj o brexitu, je še poudaril, da mora biti dogovor dober za vse, za celotno Združeno kraljestvo in za celotno EU.

"Brexit brez dogovora bi bil katastrofa"

Tudi britanski minister za brexit Stephen Barclay je danes ob prihodu na zasedanje v Luksemburgu dejal, da je ločitveni dogovor z EU "še vedno zelo mogoč". Iz Luksemburga sicer danes ni pričakovati posebnih novic, čeprav se čas izteka, saj je brexit, ki sta ga Unija in Britanija zaradi razmer na Otoku že dvakrat preložili, načrtovan konec meseca.

Finski premier Antti Rinne je v ponedeljek v Helsinkih ocenil, da je skoraj nemogoče doseči dogovor o brexitu pred zasedanjem voditeljev članic Unije konec tedna in da je potrebnega več časa, kar pomeni pogajanja tudi po vrhu.

V Bruslju so sicer konec minulega tedna izpostavili premik v pogovorih o brexitu, ki so ga ponazorili z metaforo z "vstopom v predor". V bruseljskem žargonu to pomeni, da se pogajanja intenzivirajo, saj obe strani vidita vsaj žarek svetlobe na koncu predora.

Kakršenkoli dogovor pogajalcev obeh strani morata sicer potrditi še oba parlamenta - britanski in evropski. Če bi pogajalci dogovor dosegli in bi zmanjkalo časa za njegovo potrditev, bi bila po neuradnih navedbah mogoča kratka "tehnična" preložitev.

Bolj se bliža konec meseca, verjetnejši je scenarij brexita brez dogovora. To bi bila "katastrofa", je danes v Luksemburgu ocenil nemški državni sekretar za evropske zadeve Michael Roth.