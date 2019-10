Irski zunanji minister: Dogovor o brexitu je mogoč ta teden

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EU in Združeno kraljestvo bi lahko dogovor o urejenem brexitu dosegla ta teden, a nismo še tam, je ocenil vodja irske diplomacije Simon Coveney ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU v Luksemburgu. Tudi drugi ocenjujejo, da je dogovor mogoč, a opozarjajo na negotovost na Otoku. Medtem je britanska kraljica Elizabeta II. danes v parlamentu v Londonu predstavila nov zakonodajni program vlade premierja Borisa Johnsona, s tem pa se je začela nova seja britanskega parlamenta.

"Manj rečemo o tem, bolje je," je Simon Coveney odgovoril na vprašanja o brexitu. "Dogovor je mogoč. Mogoče ga je doseči ta mesec, celo ta teden. A nismo še tam," je še dodal in pozval k previdnosti. Da je dogovor mogoč, je ocenil tudi luksemburški zunanji minister Jean Asselborn, a obenem izpostavil, da nihče ne ve, kaj se bo zgodilo v Westminstru.

Pogajanja se nadaljujejo danes

Vodja španske diplomacije Josep Borrell, bodoči zunanjepolitični predstavnik Unije, pa je na vprašanje, ali dogovor bo, odgovoril: "Kdo ve." "Upamo, da. Upanje umre zadnje," je še dodal. Intenzivna pogajanja, ki so potekala ves konec preteklega tedna, se nadaljujejo tudi danes. Glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier je v nedeljo ocenil, da je potrebnega še veliko dela.

V Bruslju so konec preteklega tedna premik ponazorili z metaforo "vstopa v predor", kar v bruseljskem žargonu pomeni, da se pogajanja pospešijo in okrepijo, saj obe strani vidita vsaj žarek svetlobe na koncu predora.

Foto: Reuters

Optimizem se je pojavil prejšnji teden po srečanju britanskega in irskega premierja, Borisa Johnsona in Lea Varadkarja. Na vrhu konec tedna bo po pričakovanjih burno, saj se čas resnično izteka. Brexit je namreč po dveh preložitvah predviden konec oktobra, na noč čarovnic. Johnson je svojim volivcem obljubil, da ga bo uresničil – z dogovorom z Unijo ali brez njega –, čeprav je pravno zavezan prositi za vnovično preložitev, če dogovora ne bo do sobote.

Jabolko spora je vprašanje nadzora na meji na irskem otoku – med Irsko, članico Unije, in Severno Irsko, ki bo kot del Združenega kraljestva izstopila iz EU.

Britanski poslanci so se vrnili v poslanske klopi

Sicer pa so se britanski poslanci danes znova po petih dneh vrnili v poslanske klopi, potem ko je premier Johnson prejšnjo sredo že drugič odredil začasno prekinitev njihovega dela, da bi kraljici omogočil "vse potrebne logistične priprave" za predstavitev novega vladnega zakonodajnega programa.

Na slovesnosti v parlamentu je kraljica Elizabeta II. predstavila zakonodajni program Johnsonove vlade za prihodnje leto, pri čemer EU ostaja na vrhu agende. "Moja vlada si bo prizadevala za novo partnerstvo z Evropsko unijo, ki bo temeljilo na prosti trgovini in prijateljskem sodelovanju," je dejala kraljica.

Predstavila je seznam 26 zakonov, ki se nanašajo tako na brexit kot na kazensko zakonodajo in okolje.

Foto: Reuters

Vendar pa je izvedba programa odvisna od izida pogajanj za zaprtimi vrati v Bruslju, kjer se uradniki trudijo, da bi dosegli dogovor o pogojih izstopa Velike Britanije pred vrhom voditeljev EU. Če dogovora na vrhu v Bruslju ne bo, bi moral Johnson Bruselj zaprositi za ponovno preložitev brexita, kot ga obvezuje zakon, ki so ga prejšnji mesec sprejeli britanski poslanci v poskusu preprečiti brexit brez dogovora.

Kraljičin govor, s katerim je uradno odprla novo zasedanje parlamenta, je bil njen prvi v zgornjem domu britanskega parlamenta po juniju 2017. Monarhinja se je iz Buckinghamske palače v parlament pripeljala v kraljevskem sprevodu s kočijo, spremljal jo je njen najstarejši sin, prestolonaslednik princ Charles.

Govor je imela po tem, ko je parlament že drugič prekinil delo v zadnjem mesecu dni. Prva prekinitev se je začela 10. septembra in bi morala trajati do 14. oktobra, a so se poslanci v klopi vrnili 25. septembra, ker je britansko vrhovno sodišče dan prej razsodilo, da je bila odločitev premierja Johnsona o začasni prekinitvi dela parlamenta pred rokom za izstop iz Evropske unije nezakonita.