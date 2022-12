Začetek božičnih slovesnosti v Sveti deželi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minuli dve leti so slovesnosti potekale pod strogimi omejitvami zaradi novega koronavirusa, zato se jih turisti in tuji romarji niso mogli udeležiti.

V Izraelu in Palestini so se danes začele božične slovesnosti. Tradicionalna procesija v Betlehem je iz Jeruzalema krenila opoldne po lokalnem času, vodil pa jo je poglavar katoliške cerkve v Svet deželi Pierbattista Pizzaballa. Izraelsko ministrstvo za turizem je sporočilo, da pričakujejo okoli 120.000 romarjev z vsega sveta.

Trg pred Baziliko Jezusovega rojstva v Jezusovem rojstnem kraju Betlehemu na Zahodnem bregu, kjer bo Pizzaballa danes tudi obhajal polnočno mašo, krasi ogromno božično drevo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Patriarhi in voditelji cerkva v Jeruzalemu so v božični poslanici izrazili obžalovanje zaradi vse pogostejših napadov na kristjane, diskriminacije in zmanjševanja števila krščanskega prebivalstva.

"Tako brezvoljno ozračje je povzročilo pomanjkanje upanja, zlasti med našo krščansko mladino, ki se v deželi svojih prednikov počuti čedalje bolj nezaželeno," piše v sporočilu cerkvenih voditeljev.

Delež kristjanov v Sveti deželi namreč še naprej upada. Med približno petimi milijoni Palestincev na Zahodnem bregu in v Gazi sta manj kot dva odstotka kristjanov. Po zadnjih podatkih izraelskega statističnega urada v Izraelu sicer živi okoli 185.000 arabskih kristjanov.