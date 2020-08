Začeli soditi 26-letniku, ki je Kitzbühelu umoril pet ljudi

Glede samega dejanja ni želel govoriti. "Več o tem ne želim povedati," je dejal. "To vsako noč doživljam v spanju, to je dovolj hudo," je povedal in dodal, da ga podobe takratnega dogajanja preganjajo. Svojega dejanja tudi ne more pojasniti. "Tisto noč se je vse zgrnilo skupaj. Nihče ni mogel nič," je dejal po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, povzema STA.

Storilec naj bi tako orožje, s katerim je v družinski hiši ubil peterico, kot naboje dobil iz sefa svojega v tujini živečega brata. Po dejanju se je sam predal policiji. Odpeljal se je na policijsko postajo v mestu, predal svoje orožje in dejal, da je pravkar ubil pet ljudi.

Pod vplivom alkohola, a priseben

Foto: Getty Images Policijska preiskava je njegovo priznanje potrdila, je danes v uvodnem nagovoru dejala tožilka. Glede na psihiatrično oceno je bil obtoženec v času dejanja nekoliko pod vplivom alkohola, a priseben. V krvi je imel po besedah tožilke med 0,6 in 1,65 promila alkohola, poroča STA.

Odvetnica obtoženega, ki mu sodijo zaradi obtožb umora, je medtem poudarila, da gre za "nenavadno dejanje", v nasprotju s poročili v medijih pa naj ne bi šlo za običajno dejanje iz ljubosumja. "Veliko bolj kompleksno je," je dejala.

Ponoči pred dogodkom srečal nekdanje dekle

Njen klient naj se nikoli ne bi naučil izražati svojih čustvenih potreb. Imel naj bi veliko željo po stabilnosti, je odvetnica citirala navedbe iz psihiatrične ocene.

V noči pred dejanjem je v nočnem klubu srečal svoje nekdanje dekle in jo želel pridobiti nazaj, a ona tega ni želela. "S strani svoje nekdanje prijateljice in njene družine se je počutil izdanega in zavrnjenega," navedbe odvetnice še povzema APA.

Proces je deležen velikega zanimanja medijev iz tujine, zlasti Nemčije. V sodno dvorano imajo sicer zaradi omejitev, povezanih s koronavirusom, dostop le akreditirani mediji, poroča STA.