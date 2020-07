Novo žarišče na Hrvaškem. Avstrija krepi nadzor na meji.

Na Hrvaškem so lokalni štabi civilne zaščite začeli javljati sveže podatke glede okužb z novim koronavirusom. Za zdaj je znano, da je bilo včeraj potrjenih več kot 50 novih okužb. Zaradi hitrega naraščanja okužb z novim koronavirusom, ki so v veliki meri posledica odhodov v tujino oziroma prihodov iz nje, je avstrijska vlada danes izdala dodatna opozorila glede potovanj ter zaostrila nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko. Vlada po novem odsvetuje vsa potovanja v Romunijo, Bolgarijo in Moldavijo.

Potem ko so v ponedeljek na Hrvaškem potrdili 52 novih okužb, so lokalni štabi civilne zaščite začeli sporočati podatke za včeraj. Po do zdaj prejetih podatkih je novih okužb vsaj 50. Največ so jih potrdili v Zagrebu, in sicer 13.

Novo žarišče je v hrvaškem kraju Kutina, kjer so potrdili 13 novih okužb, od tega jih je 12 povezanih z zasebno zabavo.

Začelo se je z zabavo, proslavljanjem diplome in tako se je virus začel širiti po mestu. Epidemiologi so sprejeli vse potrebne aktivnosti in iščejo vse stike, ki so jih imeli udeleženci zabav. Za njih bodo odredili samoizolacijo, poroča Jutarnji list.

Omenja se zaostrovanje ukrepov

V bolnišnici v Požegi so potrdili 15 okužb pri zaposlenih. Od tega je pozitivnih na covid-19 šest zdravnikov, sedem medicinskih sester in še dva zaposlena. Vnos okužbe je bil po besedah direktorja bolnišnice Željka Glavića preko bolnice, ki je v bolnišnico prišla 25. junija in ni vedela, da je okužena z novim koronavirusom.

Zaradi več okužb, ki so povezane z večjimi zabavami, Hrvaška razmišlja o omejevanju števila ljudi na večjih dogodkih. Zaradi tega je prvi mož Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak danes že dobil več jeznik elektrosnkih sporočil nevest in organizatorjev porok. Za zdaj uradno Hrvaška še ni sprejela nobenega novega ukrepa, omenja pa se znova obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih ter na javnem prometu.

Avstrijska vlada napoveduje okrepljen nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko. Foto: Reuters

Avstrija krepi nadzor na mejah s Slovenijo

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je danes opozoril, da so se razmere v zvezi s covid-19 na Balkanu na žalost poslabšale ter da v Avstriji potrdijo vedno več primerov okužb, ki so v državo vnesene z vzhoda. "Priča smo vse številnejšim vnosom iz tujine, zato je nujen poziv, da se v te države ne potuje," je poudaril, piše STA.

Obenem je posvaril, da neupoštevanje karantene ni zgolj manjši prekršek, ampak resna kršitev, za katero je zagroženih do 1.450 evrov kazni. Kancler je opozoril tiste, ki so pozitivni na covid-19 in kršijo karanteno, da je to kaznivo dejanje in da jih čakajo stroge kazni.

Okrepitev nadzora na mejah s Slovenijo

Foto: Reuters Dunaj je že pred tednom dni odsvetoval potovanja v šest držav Zahodnega Balkana - Albanijo, Bosno in Hercegovino, na Kosovo, v Severno Makedonijo, Črno goro in Srbijo. Ob prihodu iz držav, za katere velja opozorilo pred potovanji, je obvezna 14-dnevna karantena ali predložitev negativnega testa na covid-19.

Avstrija bo poleg tega poostrila nadzor na svojih vzhodnih mejah, je še napovedal Kurz, še posebej bodo nadzorovali tiste, ki se vračajo iz balkanskih držav. Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg je pojasnil, da se krepi predvsem nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko, kjer bo nameščenih 1.800 policistov. Med drugim bodo brez izjem pregledovali vse avtobuse.

Novi ukrepi tudi na avstrijskem Koroškem

Na splošno so razmere v Avstriji z vidika širjenja novega koronavirusa še vedno pod nadzorom, je medtem zatrdil minister za zdravje Rudolf Anschober. Število novih okužb namreč hitro narašča le v dveh od devetih zveznih dežel, v Zgornji Avstriji in na Dunaju. Trenutno je v celotni Avstriji okoli 1.100 aktivno okuženih, 90 bolnikov je v bolnišnicah, od tega deset na intenzivni negi.

Čeprav razmere tam za zdaj niso skrb vzbujajoče, pa so se za nove ukrepe za zajezitev covid-19 odločili tudi na avstrijskem Koroškem. Tamkajšnja deželna vlada je danes napovedala, da bo na priljubljenih turističnih točkah na javnih mestih obvezno nošenje obraznih mask ali druge zaščite, ki prekriva usta in nos, a le med 21. uro zvečer in 2. uro zjutraj.

Ukrep bo predvidoma začel veljati v petek, zanj pa so se odločili, ker se ljudje v turističnih krajih - gre predvsem za kraje ob Vrbskem, Baškem in Klopinjskem jezeru - kljub nujnim pozivom naj ne bi ne držali epidemioloških priporočil glede ohranjanja medsebojne razdalje in higiene, navaja STA.