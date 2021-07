Za umor malteške novinarke odgovorna država

Gre za hude očitke, ki jih je na račun vlade danes objavila javna preiskovalna komisija, poročajo tuje tiskovne agencije. Novinarka Caruana Galizia je umrla oktobra 2017 v eksploziji avtomobila bombe v bližini svojega doma. Naročnik umora naj bi bil bogat poslovnež Yorgen Fenech, katerega sumljive posle z državo, povezane z gradnjo plinske elektrarne, je med drugim raziskovala takrat 53-letna novinarka.

Javna preiskovalna komisija je z delom pričela leta 2019 na zahtevo Sveta Evrope. Trije sodniki so v minulih dveh letih prisluhnili izjavam več kot sto prič in v poročilu, ki ga je danes objavil premier Robert Abela, izpostavili, da obstajajo številni dokazi o spornih povezavah malteške vlade s poslovnim svetom.

Ko je Galizia ob objavi t. i. panamskih dokumentov leta 2016 razkrila sporne posle visokih politikov v tujini, se je tveganje za njeno življenje bistveno povečalo, so ugotovili sodniki. Njen konflikt z vlado – to je takrat vodil premier Joseph Muscat, ki je nato leta 2019 odstopil – se je nato še zaostroval vse do trenutka, ko je bila ubita. Vlada omenjenega tveganja ni prepoznala in tudi ni sprejela ustreznih ukrepov, da bi ga preprečila.

V poročilu so sodniki tudi podali vrsto priporočil, od sprememb malteškega kazenskega zakonika do zagotavljanja boljše zaščite novinarjev na Malti. Premier Abela je poročilo na 437 straneh pospremil z besedami, da gre za temeljito analizo, iz katere morajo potegniti lekcije in še odločneje nadaljevati z reformami.