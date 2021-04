Za blokado v Sueškem prekopu okrivili žensko kapetanko #video

Novica, da je za blokado v Sueškem prekopu kriva ženska kapitanka, se je izkazala za lažno. Marwa Elselehdar, prva ženska kapitanka egiptovskih korenin, je to namreč zanikala. Za pojav lažne novice krivi dejstvo, da je mlada in uspešna ženska v arabskem svetu, zato so krivdo želeli zvaliti nanjo. Vsem ženskam pa sporoča: "Delajte, kar vas veseli, in ne dopustite, da negativni komentarji vplivajo na vas."

Dobra dva tedna so bile vse oči uprte v Sueški prekop, kjer se je v peščenem viharju počez postavila tovorna ladja, dolga skoraj pol kilometra, in težka več kot 230 tisoč ton. Vest, da je za prometni zamašek, viden iz vesolja − na vsaki stranki prekopa je namreč čakalo 420 ladij, kriva ženska, se je razširila kot požar.

Gre za lažni članek

"Zdelo se mi je, da sem morda tarča zato, ker sem uspešna ženska na tem področju, ali pa zato, ker sem Egipčanka, nisem prepričana," je tako pojasnila Marwa Elselehdar, prva kapitanka egiptovskih korenin, ki so jo okrivili za zastoj v prekopu, po katerem sicer vsako uro prepotuje za 340 milijonov evrov prometa, ekonomske posledice so se najprej začele kazati v višjih cenah nafte.

29-letna Elselehdarjeva je novico, da naj bi bila kriva za nesrečo v Sueškem prekopu, izvedela na družbenih omrežjih. Foto: Posnetek zaslona "Ta lažni članek je bil napisan v angleškem jeziku in se je razširil po veliko državah. Zelo sem se trudila zanikati vsebino članka, ker je vplivala na moj ugled in na vsa moja prizadevanja, ki sem jih vložila, da sem tu, kjer sem zdaj," še poudarja. 29-letna Elselehdarjeva sicer pravi, da se s seksizmom in zbadljivkami na račun tega, da je ženska v moškem poklicu, sooča že vse od vpisa na pomorsko fakulteto, za kar je morala dobiti posebno dovoljenje predsednika Egipta.

Negativni komentarji so jo spremljali na vsakem koraku

"Na krovu so bili večinoma vsi starejši moški z drugačno miselnostjo, zato je bilo težko, da nisem mogla najti somišljenikov, s katerimi bi lahko komunicirala. Zahtevno je bilo iti sama skozi to, a sem to premagala, ne da bi to vplivalo na moje duševno zdravje," še pojasnjuje Elselehdarjeva.

Da naj bi bila kriva za nesrečo v Sueškem prekopu, je izvedela na družbenih omrežjih, negativni komentarji pa so jo spremljali na vsakem koraku. "Ljudje v naši družbi ne sprejemajo ideje, da dekle dela na morju in veliko časa preživi stran od družine. Ampak ko delaš, kar imaš rad, ni treba iskati odobravanja s strani vseh," še dodaja.

V času sueške blokade je namreč poveljevala Aidi IV v sto kilometrov oddaljeni Aleksandriji. Po podatkih Mednarodne pomorske organizacije ženske trenutno predstavljajo le dva odstotka pomorščakov na svetu. "Moje sporočilo ženskam, ki želijo delati v pomorstvu, je – borite se za tisto, kar imate rade in ne pustite, da negativnost vpliva na vas," še sporoča Elselehdarjeva, ki se je podpornikom zahvalila z objavo na Facebooku in zapisala, da upa, da bo vir navdiha in zgled arabskim ženskam.