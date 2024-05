Posnetki z juga palestinske enklave prikazujejo veliko eksplozijo in obsežen požar. Glede na navedbe zdravstvenega ministrstva v Gazi je izraelski napad zadel taborišče za razseljene Palestince severozahodno od Rafe. Ubitih je bilo najmanj 35 ljudi, večina žensk in otrok, več deset pa je ranjenih, je še sporočilo ministrstvo, ki ga vodi Hamas.

Izraelska vojska je potrdila napad na območju, njegov cilj pa naj bi bili pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Pri tem so ubili dva visoka predstavnika gibanja Jasina Rabio in Haleda Nagarja, so javili in dodali, da so seznanjeni s poročilom o smrtnih žrtvah med civilisti in da navedbe preiskujejo.

Palestinski Rdeči polmesec je sporočil, da so njegova reševalna vozila prepeljala veliko število ubitih in ranjenih v napadu, število žrtev pa da bi lahko še naraslo.

Palestinske oblasti na Zahodnem bregu so napad označile za ostuden pokol, izraelske sile pa obtožile, da so namerno ciljale šotore z razseljenimi ljudmi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem so v nedeljo rakete iz bližine Rafe poletele proti Tel Avivu, vseh osem je bilo bodisi prestreženih bodisi so padle na polja.

Foto: Reuters