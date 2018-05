Vulkan na Havajih bruha do 60 metrov visoko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: AP

Vulkan je zemljino skorjo prebil na desetih mestih. Lava ponekod bruha do 60 metrov visoko, nato pa se razliva po okolici in uničuje naravo ter infrastrukturo. Poseben problem so tudi strupeni plini, ki jih vulkan bruha v ozračje.

Ameriška geološka služba je sporočila, da bo vulkan bruhal še nekaj časa. Havajci so se z naravno nesrečo sprijaznili, starejši pa jo pripisujejo boginji vulkanov Pele, ki po tradicionalnem izročilu stanuje v vulkanu Kilauea.

Kilauea občasno bruha od leta 1983. Tokratni izbruh so pretekli ponedeljek napovedali potresi, nato so se začeli izbruhi lave. Bruhanje ognjenika so spremljali potresni sunki, najmočnejši med njimi v petek z magnitudo 6,9.