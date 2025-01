Vučić pomilostil 13 aretiranih med protesti

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes pomilostil 13 študentov in profesorjev, ki so jih aretirali med množičnimi protesti po novembrski tragediji na novosadski železniški postaji. Njihovo izpustitev je kot zadnjo še neizpolnjeno zahtevo protestirajočih študentov napovedal v torek.

Kot so danes sporočili iz predsednikovega urada, je pomilostil šest študentov, dekana fakultete in docenta, štiri ravnatelje šol ter pomočnika na šoli, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Dodali so, da so predsednikovo odločitev posredovali pravosodnemu ministrstvu za nadaljnje postopke.

Študentski protesti v Srbiji so se začeli po smrtonosnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je 1. novembra lani umrlo 15 ljudi.

Razmere so se zaostrile po napadu v noči s ponedeljka na torek na pet študentov v Novem Sadu. V njem je bilo huje poškodovano dekle, dva od napadalcev pa sta prišla iz prostorov vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). Štiri domnevne napadalce je policija nato prijela, tožilstvo pa je zanje odredilo pripor.

Po napadu je zaradi objektivne odgovornosti v torek odstopil premier Miloš Vučević, sicer predsednik SNS, s tem pa tudi vlada, ki sedaj opravlja tekoče posle. Odstopil je tudi župan Novega Sada.

Ob odstopu je Vučević med drugim dejal, da predsedniku republike želi uspešno vodenje države. "Svojo funkcijo bom seveda opravljal do izvolitve nove vlade. Odslej je celotna vlada v tehničnem mandatu. Starši so me vzgojili v odgovornega človeka," je dejal Vučević.

Nagovor zelo spominja na Vučićeve javne nastope, retorika pa je profanizirana na raven "starši so me vzgajali v odgovorno osebo" – kje je bila ta odgovornost, ko se je obnavljala nadstrešnica postaje, ki je pobila 15 nedolžnih ljudi, piše komentator hrvaškega časopisa Jutarnji list. Obregnil se je tudi v Vučevićeve besede Vučiću, da mu želi uspešno vodenje države, s čimer je potrdil utemeljenost študentskih zahtev po uvedbi pravne države, vključno s postavitvijo predsednika v ustavne okvire, po katerih vodenje države nikakor ni njegova naloga.

Dober teden do odločitve o nadaljnjih korakih

Vučić je nato v torek zvečer sporočil, da se bodo v naslednjih desetih dneh odločili, ali gredo v sestavo nove vlade ali na volitve.

Po enem od scenarijev bi se lahko pripravljala krepitev represivnih metod, s katero bi poskušali zatreti študentske proteste, vendar pa se po drugi strani tudi v vladnih krogih zavedajo, da bi takšen korak še bolj razbesnel javnost. Niti Slobodan Milošević se razbijanja študentskih protestov ni lotil s silo, vseh drugih pač, poudarjajo v Jutarnjem.

Vučić zatrjuje, da so bile tri od štirih zahtev študentov že izpolnjene in da je ostala le še zahteva, da 13 aretiranih udeležencev protestov oprostijo vseh kazenskih obtožb, kar je napovedal za danes.

Ostale zahteve so se nanašale na objavo vse dokumentacije v zvezi z obnovitvenimi deli na železniški postaji v Novem Sadu, da bi ugotovili kazensko odgovornost za nesrečo, pregon oseb, odgovornih za nasilje nad udeleženci protestov ter 20-odstotno povečanje proračuna za visoko šolstvo.

Protestniki medtem vztrajajo, da vse zahteve še niso bile izpolnjene in nadaljujejo s protesti v spomin na žrtve nesreče in z zahtevo po kaznovanju odgovornih.

V četrtek so napovedani novi množični študentski protesti.