Vučić napovedal novo vlado, ki bo ščitila interese Srbije

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes na shodu podpornikov v Sremski Mitrovici dejal, da bo pri sestavi nove srbske vlade pozoren na to, da bo ščitila interese Srbije. Po njegovemu govoru je bila soglasno sprejeta tudi narodna deklaracija o Vojvodini, poroča srbski portal N1.

Aleksandar Vučić je ob tem študente, ki so se danes zbrali na protestu v Kragujevcu, pozval, naj razmislijo o svoji prihodnosti, in jim dejal, da je njegovo zaupanje vanje večje "kot v tiste, ki so jih v to prisilili". "Razglasite zmago, izpolnili smo vse zahteve, pojdite nazaj v študentske klopi, ta država potrebuje znanje," je dejal.

Glede narodne deklaracije o Vojvodini pa je poudaril, da je "Vojvodina Srbija in Srbija Vojvodina", kar so zbrani pospremili z vzkliki in aplavzom.

Po govoru predsednika Srbije je bila tudi sprejeta narodna deklaracija o Vojvodinji, v kateri je med drugim zapisano, da je Vojvodina neločljivi del nacionalne politične, ustavne in kulturne identitete sodobne Srbije in da ne more obstajati izven nje.

Po vse večji podpori večmesečnim študentskim protestom, ki so izbruhnili po novembrskem smrtonosnem zrušenju nadstreška na novosadski železniški postaji, so Vučić in drugi visoki predstavniki njegove vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) začeli trditi, da na protestih zagovarjajo separatistične težnje Vojvodine.

Po današnjem sprejetju v Sremski Mitrovici bo o deklaraciji na koncu odločal parlament, potem ko se bodo o njej pogajali s koalicijsko Zvezo vojvodinskih Madžarov.

Vučić je sicer nedavno pred novinarji v Beogradu deklaracijo označil za odgovor srbskega naroda iz Vojvodine na poskuse določenih ljudi v tej pokrajini na severu države, da revidirajo ustavni in pravni red Srbije, medtem ko v bistvu pripravljajo teren, da Vojvodina postane republika. Da želijo odcepitev Vojvodine, je obtožil organizatorje protestov v Novem Sadu.

V Sremsko Mitrovico je danes prispelo veliko avtobusov iz različnih srbskih mest, videti pa je bilo tudi številne avtobuse z registrskimi oznakami Bosne in Hercegovine.

Vučić bi se moral sicer udeležiti osrednje državne slovesnosti ob dnevu državnosti v Orašcu, a je tja poslal predsednika vlade v odhodu Miloša Vučevića.