Vučić: Jasno smo povedali, kje so naše omejitve in česa ne moremo sprejeti

"Pripravljeni smo se pogovarjati, ničesar ne zavračamo vnaprej, razen tega, da smo pisno, ne samo ustno, jasno povedali, kje so naše omejitve in česa ne moremo sprejeti. Pripravljeni smo na kompromisne rešitve in se bomo še naprej pogovarjali," je poudaril srbski predsednik Aleksandar Vučić. Foto: Reuters

Borrell je izpostavil, da je spor o registrskih tablicah končan in da se morata Beograd in Priština zdaj resnično angažirati v dialogu o predlogu, ki ga je ob močni podpori Nemčije in Francije dal na mizo kot posrednik, so sporočili iz njegove tiskovne službe.

Strani sta pristali na nadaljevanje pogajanj o tem predlogu 23. novembra, ko sta v času nevarnega naraščanja napetosti dosegli dogovor o registrskih tablicah. Napetosti so naraščale zaradi zahteve Prištine po zamenjavi srbskih tablic s kosovskimi.

"Zadnjo različico besedila smo včeraj poslali Beogradu, danes pa Kosovu. Zdaj se morata lotiti resnih razprav, saj gre za veliko priložnost," je danes dejal Borrell.

Ni želel govoriti ne o vsebini predloga ne o tem, da naj bi bil rok za njegovo sklenitev marec 2023. "Menim, da nam ni treba postavljati umetnih rokov, ampak da moramo začeti delati. Ni pomembna določitev datuma, temveč hitrost, s katero delamo. Zdaj je čas za delo", je izpostavil.

Današnji vrh v Tirani je izpostavil kot pomembnega za Zahodni Balkan in izpostavil, da je unija močno zavezana regiji.

Vučić: Novi predlog ni izboljšan

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes dejal, da najnovejša različica predloga v primerjavi s prejšnjim ni bila izboljšana v tem, kar je za Srbijo najpomembnejše, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Vučić je komentiral tudi današnjo izjavo posebnega predstavnika EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslava Lajčaka, da pričakuje srečanje med Vučićem in kosovskim premierjem Albinom Kurtijem čez nekaj tednov v Bruslju. "Težava ni v tem, ali se bomo srečali, ampak ali lahko pridemo do rešitve," je opozoril Vučić.