Vse za brezplačno parkiranje: ujeli dve osebi z dokumenti umrlih invalidov

Zaradi številnih pritožb invalidov, da so zanje rezervirana parkirna mesta v centru Reke večinoma zasedena z običajnimi vozili, so se mestne oblasti lotile poostrenega nadzora. Rezultati so jih negativno presenetili.

V prvih desetih mesecih letošnjega leta so v hrvaškem mestu Reka uradno zabeležili 931 primerov napačno parkiranih vozil na parkirnih mestih za invalide, poroča Novi List. Ker so pritožbe invalidov za nepravilno parkirana vozila vse številčnejše, so se reške mestne oblasti odločile, da bodo v prvih dneh decembra izvedle poostren nadzor. Samo v prvih dveh akcije so policisti in mestni redarji zabeležili kar 106 prekrškov.

Onemogočen dostop do javnih in drugih storitev

V tretjini primerov so vozniki, ki so parkirali svoja vozila na parkirnem mestu za invalide, bili brez potrebnih dovoljenj. V 16 primerih so ujeli voznike, ki so sicer imeli uradno dovoljenje za parkiranje na mestih za invalide, vendar v vozilu ni bilo invalidne osebe. Ujeli pa so tudi dva voznika, ki sta uporabljala uradni dovoljenji za parkiranje na mestu za invalide oseb, ki sta že umrli. V preostalih primerih je šlo za nedovoljeno parkiranje vozil na različnih mestih, s čimer so vozniki onemogočili dostop invalidnim osebam do javnih in drugih storitev.

"Le" 931 primerov

Na policiji so ob objavi podatkov akcije poudarili, da so negativno presenečeni nad številkami. 106 prekrškov v dveh dneh, medtem ko so jih v prvih desetih mesecih odkrili "le" 931, je ogromno, pravijo na reški policiji. Zato pozivajo vse voznike, naj bodo bolj uvidevni do invalidnih oseb, državljane pa vabijo, naj jim javijo, ko naletijo na napačno parkirano vozilo.