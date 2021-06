Pozor, kmalu višja kazen: bo stanje odslej boljše?

V lanskem letu sta se vlada in pristojno ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Jernej Vrtovec, odločila za ureditev razmer pri kaznovanju voznikov za nepravilno parkirana vozila. Na neprimerno plačevanje odpustkov namesto kazni v nekaterih občinah je že več let opozarjal varuh človekovih pravic v Sloveniji. S tem so se vozniki izognili plačilu polne kazni in sodne takse, ki je znašala vsaj 40 evrov.

Na mestih za invalide v povprečju parkira enako število neupravičenih oseb kot pravih invalidov. Foto: Printscreen Zimbio

Po spremenjenem 65. členu, ki je onemogočil obvoze pri plačilu parkirnih kazni, je zdaj predvidena kazen za vsa napačno parkirana vozila 40 evrov ozirom 80 evrov, če je parkiranje izrecno prepovedano s signalizacijo. Kot je poročal Žurnal24, je svetnik Danijel Kastelic, sicer predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, predlagal spremembo 65. člena v zakonu o pravilih cestnega prometa.

Že prej omenjeni člen so lani jeseni v vladi že popravili in preprečili plačevanje parkirnih kazni s pomočjo občinskih odpustkov, ki so bili v nekaterih primerih precej nižji kot kazni. Kastelic je vladi predlagal, da se kazen za vsa nepravilno parkirana vozila na mestih za invalide dvigne s trenutnih 80 na 120 evrov.

Predlog k amandmaju je vložil po študiji mariborske Fakultete za varnostne vede, ki je v sodelovanju z agencijo za varnost prometa izvedla raziskavo o navadah parkiranja na mestih za invalide. V njej so razkrili, da na mestih za invalide v povprečju parkira enako število neupravičenih oseb kot pravih invalidov, ki jim to mesto pripada.

Bolj kot kaznovanje bi si želeli več strpnosti in nadzora

Kot je poudaril minister Vrtovec, si bolj kot znižanje kazni zaradi prekoračitev hitrosti želijo več nadzora in preventive. Pomembno se mu zdi, da čas vlagamo v preventivo in nadzor ter tako ublažimo prometne nesreče in njihove posledice. "Naše kazni bodo s tem predlogom končno evropsko primerljive, zlasti s sosednjo Avstrijo, kjer so še nižje," je dejal Vrtovec in dodal, da je kultura vožnje odvisna zlasti od ozaveščenosti voznikov. Tudi Kastelic si z višanjem kazni ne želi ustrahovati, temveč bi si želel več strpnosti do invalidov in predvsem večji poudarek na izobraževanju voznikov.