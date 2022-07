Vročinski val po Evropi: od brutalnih požarov do močnih nalivov in neviht

Vročinski val, ki je zajel Evropo, je danes na zahodu celine nekoliko popustil, kar je gasilcem v Španiji in Franciji omogočilo, da ponovno prevzamejo nadzor nad največjimi požari. Medtem iz Italije poročajo o širjenju 25 požarov, v Angliji so izdali rumeno opozorilo za močne nalive in nevihte, požar v Grčiji pa ogroža eno največjih gozdnih območji v jugovzhodni Evropi.

Po podatkih evropskega informacijskega sistema za gozdne požare EFFIS je v 27 članicah EU od začetka leta do 16. julija pogorelo 517.881 hektarjev površin, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V celotnem lanskem letu je kljub številnim požarom v Italiji in Grčiji v državah EU skupno pogorelo 470.359 hektarjev. Če se bo trend nadaljeval, bi lahko leto 2022 doseglo ali preseglo leto 2017, ko je pogorelo 988.087 hektarjev površin. To je bilo najslabše leto v EU od vzpostavitve sistema EFFIS leta 2000.

Potem ko se je v Španiji veter nekoliko umiril, so gasilci ponekod uspeli ukrotiti požare, kar je omogočilo, da se je veliko ljudi, ki so jih evakuirali, lahko vrnilo na svoje domove.

V Galiciji je zagorelo skoraj 30 tisoč hektarjev površin

Z ognjenimi zublji se gasilci še vedno borijo v Galiciji, kjer je doslej zgorelo skoraj 30 tisoč hektarjev površin. V bližini mesta Zaragoza v Aragoniji pa so požar pri kraju Ateca uspeli omejiti.

"Nedvomno smo na boljšem kot včeraj, vremenske napovedi pa kažejo, da lahko gasilci nadaljujejo svoje delo z določenimi zagotovili za uspeh, je dejal predsednik regionalne vlade Aragonije Javier Lamban.

Spain has been suffering its worst summer wildfires in years.



Already in 2022, more land has been destroyed than in the whole of 2021.



Our report from #Ateca in north east #Spain.@BBCWorld @BBCBreakfast

#BBCNewsTen



🎥: @MooseCampbell

Prod: @esperanzaec pic.twitter.com/MgptmfqBV5 — Nick Beake (@Beaking_News) July 22, 2022

V Franciji evakuiranih približno 37 tisoč ljudi

Na jugozahodu Francije se dva obsežna požara, ki sta južno od Bordeauxa izbruhnila 12. julija, že vsaj dva dni nista razširila. Tamkajšnje regionalne oblasti so danes sporočile, da čez noč "ni bilo opaznih sprememb", čeprav so morali gasilci posredovati na nekaterih požariščih, ki so se ponovno razplamtela, poroča EFE.

Dodali so, da se približno 37.000 ljudi, ki so jih evakuirali zaradi požarov, še ne more vrniti na svoje domove.

V Italiji se še vedno širi 25 požarov

Medtem ko se razmere v Franciji in Španiji umirjajo, se v Italiji še vedno širi najmanj 25 požarov, saj se vročinski val pomika proti vzhodu celine. Najbolj zaskrbljujoča sta požara v Massarosi v Toskani, kjer je zgorelo 868 hektarjev površin, evakuiranih pa je bilo približno 500 ljudi, in na tržaškem Krasu ob meji s Slovenijo.

I’ve been watching the church on the left by the window of my primary school everyday for years



Now everything around is🔥

500ha+ burnt around #massarosa

2000+ evacuated

Centuries-old trees gone

My mother is there



The climate crisis is home and we know who’s responsible#ActNow pic.twitter.com/aCLkxWWPwv — Lorenzo Velotti (@LorenzoVelotti) July 20, 2022

Požari v italijanski deželi Furlaniji-Julijski krajini so danes terjali tudi prvo smrtno žrtev. Na koordinatorko civilne zaščite iz naselja Praprotno Eleno Lo Duca je med preverjanjem požarišča padlo drevo in jo "zmečkalo", poroča časnik Primorski dnevnik.

Esempio di coraggio, altruismo, senso del dovere. Elena Lo Duca, assistente capo @poliziadistato e volontaria @DPCgov, ha perso la vita durante lo spegnimento e la bonifica di un'area interessata da un incendio. Il nostro cordoglio ai suoi cari ed eterna gratitudine ad Elena. RIP pic.twitter.com/eGTqzoArDC — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) July 22, 2022

Na Portugalskem so umrli najmanj trije ljudje

Na Portugalskem je gasilcem uspelo s težavo zajeziti 25 večjih in manjših požarov, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila agencija za civilno zaščito ANEPC. V najhujših dveh v krajih Chaves in Murca na severu države so umrli najmanj trije ljudje, 223 pa jih je bilo poškodovanih. Ob tem so evakuirali več kot 1000 ljudi.

V Angliji izdali rumeno opozorilo za močne nalive, v Nemčiji so se temperature povzpele nad 40 stopinj Celzija

Medtem se Velika Britanija, kjer še vedno traja vročinski val, pripravlja na nadaljevanje ekstremnih vremenskih razmer. Oblasti so namreč izdale rumeno opozorilo za močne nalive in nevihte na nekaterih območjih Anglije. V Nemčiji pa so vremenoslovci v sredo poročali, da so se temperature šele desetič v zgodovini države povzpele nad 40 stopinj Celzija.

V Grčiji gori največje gozdno območje v jugovzhodni Evropi

Obsežen požar, ki divja na zahodu grško-turške meje ob reki Marica, ogroža narodni park Dadia, kjer je eno največjih gozdnih območij v jugovzhodni Evropi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V gašenju požara sodelujejo štirje helikopterji, štiri gasilska letala in posadke 65 gasilskih vozil, gašenje pa otežuje neprehoden teren.

Meteorologi v večjem delu Grčije pričakujejo dolg vročinski val, ki naj bi trajal do začetka avgusta. Po podatkih meteorološkega urada bodo konec tedna in v naslednjih dneh temperature dosegle okoli 40 stopinj.

A night of agony in Evros – Battle to save the National Park of Dadia – Two fires were contained in Ilia https://t.co/gBMOylWtyB — Jaun News (@JaunNews) July 21, 2022

V večjem delu Grčije tako velja velika požarna ogroženost, zdravniki pa so ljudem svetovali, naj bodo zaradi visokih temperatur previdni.

Grčija je sicer dobro opremljena za spopadanje z gozdnimi požari, saj ima 86 gasilskih letal in helikopterjev, poleg tega pa so zaradi obsežnih požarov v Grčiji to poletje grškim kolegom na pomoč priskočili številni gasilci iz držav EU, še navaja dpa.