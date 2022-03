Vrh EU: Ti vojni zločini se morajo končati takoj #vŽivo

30. dan vojne v Ukrajini. Voditelji članic EU so danes v Bruslju pozvali k vzpostavitvi solidarnostnega sklada za Ukrajino v pomoč tamkajšnji vladi pri zagotavljanju takojšnjih potreb in pri obnovi države po koncu vojne. iz Mariupola poročajo o lakoti in prosijo za mednarodno pomoč. Biden bo danes obiskal Poljsko.

Dnevni pregled dogajanja:



6.35 Biden na Poljsko

Po vrhu EU-ja v Bruslju, kjer so voditelji pokazali, da je zahod združen proti Rusiji, bo ameriški predsednik Joe Biden odšel na Poljsko, kjer bodo govorili o načrtu za begunce.

6.31 Oblasti v Mariupolu: Pomagajte, ljudje umirajo, tudi zaradi lakote

Mestni svet Mariupola je Evropo in svet prosil za pomoč. "Ljudje so začeli umirati zaradi pomanjkanja hrane. Vse več ljudi nima dostopa do nje, saj so vsakodnevni poskusi, da bi jim pomoč dostavili, neuspešni in zaustavljeni," so zapisali.

6.29 Ukrajinska novinarka: Ljudje umirajo od lakote

"Naše oblasti so potrdile, da ljudje umirajo od lakote. Rusi poskušajo izbrisati Ukrajino in našo celotno kulturo z obličja zemlje," je objavila novinarka Anastasia Lapatina.

Ukrainians in #Mariupol are DYING FROM HUNGER, the government says. Russia is attacking all humanitarian convoys that try to enter the sieged city. People are starving. This is a deliberate destruction of Ukrainians as a nation. They are killing us, starving us, deporting us — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) March 24, 2022

6.24 Vrh EU za vzpostavitev solidarnostnega sklada za Ukrajino

Voditelji so znova poudarili, da Rusija z vojno proti Ukrajini grobo krši mednarodno pravo ter povzroča ogromno smrti civilistov.

"Evropski svet od Rusije zahteva, da konča svojo vojaško agresijo na Ukrajino ter takoj in brezpogojno umakne vse svoje sile in vojaško opremo s celotnega ozemlja Ukrajine," so zapisali voditelji.

Pozvali so k takojšnji ustavitvi napadov na civiliste in civilne objekte, med katerimi so tudi bolnišnice in šole. "Ti vojni zločini se morajo končati takoj," so poudarili.

Izpostavili so, da sta obleganje pristaniškega mesta Mariupol in drugih ukrajinskih mest ter onemogočanje humanitarnega dostopa s strani ruske vojske nesprejemljiva. Ruske sile morajo zagotoviti dobavo humanitarne pomoči v Mariupolj in druga oblegana mesta ter omogočiti varne poti do drugih delov države, so poudarili.

Ukrajini so znova zagotovili nadaljnjo politično, finančno, materialno in humanitarno podporo ter izrazili pripravljenost na hitro nadaljnje ukrepanje z dodatnimi sankcijami.

Voditelji so pozvali tudi k pripravi vsega potrebnega za podporo članicam unije pri spoprijemanju z begunsko krizo. Članice so pozvali k pripravi kriznih načrtov za zagotovitev srednjeročnih in dolgoročnih potreb.

Glede ukrajinskega članstva v EU je Evropski svet zgolj potrdil izjavo iz Versaillesa izpred dveh tednov, da "priznava evropska pričakovanja Ukrajine".