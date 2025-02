Voznik osebnega avtomobila je po navedbah izraelske policije danes namerno zapeljal v gručo ljudi na avtobusni postaji blizu kraja Pardes Hana v osrednjem delu Izraela, poroča časnik Times of Israel. Najmanj deset ljudi je ranjenih, več med njimi huje. Policija je voznika po lastnih navedbah "nevtralizirala".

"Voznik je pri križišču Karkur zadel skupino ljudi na avtobusni postaji. Od tam je poskušal nadaljevati vožnjo. Policisti so ga zasledovali, ga ujeli in nevtralizirali," je po navedbah izraelskih medijev sporočila policija, ki je nato potrdila smrt napadalca.

V incidentu je bilo ranjenih najmanj deset ljudi, od tega najmanj dva huje, najmanj ena oseba pa je v kritičnem stanju. Vse so odpeljali v bližnjo bolnišnico.

Po navedbah izraelskih obveščevalcev je bil napadalec Palestinec z Zahodnega brega, poročen z Izraelko arabskih korenin, še navajata Times of Israel in spletni portal izraelske televizije Channel 12. Policija do zdaj ni imela opravka z njim, prav tako ni imel kartoteke.