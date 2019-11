Voznik tovornjaka, v katerem so našli mrtve migrante, priznal krivdo

Britanski voznik tovornjaka, v katerem so 23. oktobra našli trupla 39 migrantov iz Vietnama, je danes priznal krivdo v dveh točkah obtožnice, ki ga bremenita pomoči pri nezakonitih migracijah in pranja denarja.

25-letnega Mauricea Robinsona iz Country Armagha na Severnem Irskem obtožnica, ki ima 43 točk, bremeni tudi uboja 31 moških in osmih žensk, ki so jih našli v hladilniku tovornjaka v Essexu, ter zarote pri tihotapljenju ljudi.

Robinson danes ni prišel na sodišče v Londonu, temveč je na naroku sodeloval preko videopovezave iz zapora Belmarsh.

O ostalih točkah obtožnice se danes ni izrekel, naslednjič pa bo pred sodišče stopil 13. decembra.

Žrtve so našli 23. oktobra v hladilni prikolici tovornjaka v Essexu na jugovzhodu Anglije. Tovornjak je v Veliko Britanijo prispel iz Zeebruggeja v Belgiji prek pristanišča Purfleet na Temzi. Prvotno so poročali, da naj bi šlo za kitajske državljane. Nato se je oglasilo več vietnamskih družin, ki so izrazile bojazen, da so med mrtvimi njihovi sorodniki.