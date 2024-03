Voznica tovornjaka prebila ograjo in obvisela na mostu #video

Reševalci in lokalna policija iz Louisvilla so objavili posnetke reševalne akcije voznice, ki je ostala ujeta v tovornjaku, potem ko je po prometni nesreči prebila zaščitno ograjo Clarkovega spominskega mostu nad reko Ohio med južno Indiano in Louisvillom v zvezni državi Kentucky. Gasilci so voznico na srečo nepoškodovano izvlekli iz vozila in jo dvignili na most, tovornjak pa po več urah in prav tako težavnih manevrih odvlekli z mostu.