Von der Leynovo skrbijo razmere na Madžarskem

Ursula von der Leyen je znova poudarila, da članice sicer morajo sprejemati izredne ukrepe v bitki s pandemijo, a obenem je izrazila zaskrbljenost, da gredo nekateri ukrepi predaleč, pri čemer je prvič izrecno omenila položaj na Madžarskem. "Skrbi me, da gredo nekateri ukrepi predaleč. Še posebej me skrbi položaj na Madžarskem," je dejala po poročanju STA.

V torek, dan po uvedbi novih izrednih ukrepov na Madžarskem, je predsednica opozorila, da morajo biti izredni ukrepi, ki jih sprejemajo članice EU v pandemiji, omejeni in sorazmerni, ni pa v svoji izjavi poimensko navedla Madžarske.

Tiskovni predstavnik madžarske vlade Zoltan Kovacs je ob tem na Twitterju zagotovil, da ni razlogov za skrb, in von der Leynovo pozval, naj se izogiba uporabi dvojnih meril. "To je značilen primer dvojnih meril, političnih dvojnih meril, ker premier Viktor Orban nima nič več pravic ali pooblastil kot francoski predsednik v normalnih okoliščinah. Vse zdaj prosimo, da svojo pozornost posvetijo obrambi proti tej grožnji. Potrebni so napori vseh, doma in v tujini. Pazimo drug na drugega," je po poročanju STA dodal Kovacs.

Zaskrbljene tudi vodje političnih skupin v Evropskem parlamentu

Zaskrbljenost zaradi Madžarske so danes izrazili tudi na srečanju predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija z vodji političnih skupin. Večina teh ga je pozvala, naj v pismu Evropski komisiji izrazi pomisleke in jo zaprosi za oceno položaja, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

"Danes sem dobil mandat za pripravo pisma Evropski komisiji, v katerem bom povprašal, kako se namerava odzvati na zakon, ki ga je nedavno sprejel madžarski parlament," je po srečanju sporočil Sassoli.

Parlament po njegovih besedah zanima tudi mnenje komisije, "ali gre pri tem za resno kršitev 2. člena Pogodbe EU, ki navaja naše vrednote, ki temeljijo na demokraciji in svobodi".

Skupina 13 strank članic EPP poziva k izključitvi Fidesza

Voditelji 13 desnosredinskih strank iz 11 držav so danes v pismu predsedniku konservativne Evropske ljudske stranke (EPP) Donaldu Tusku pozvali k izključitvi Orbanove stranke Fidesz zaradi izrednih ukrepov v pandemiji, ki da očitno kršijo temeljna načela liberalne demokracije in evropske vrednote, poroča STA.

Pismo sta podpisali po dve belgijski in švedski stranki ter stranke iz Češke, Danske, Finske, Grčije, Nizozemske, Luksemburga, Litve, Norveške in Slovaške. Mogoče je, da se bo pismu pridružila še kakšna stranka.

Vlada Viktorja Orbana lahko po novi zakonodaji odloča z odloki, za kar ne potrebuje potrditve parlamenta. Foto: Reuters Podpisniki izražajo globoko zaskrbljenost zaradi očitnih kršitev temeljnih načel liberalne demokracije in evropskih vrednot na Madžarskem.

"Boj proti bolezni covid-19 terja obsežne ukrepe, a virus ne sme biti izgovor za neomejeno podaljševanje izrednega stanja. Bojimo se, da bo premier Orban uporabil novopridobljene pristojnosti za nadaljnjo krepitev vladnega primeža, v katerem je civilna družba," so zapisali v pismu.

EPP je dolžna zavarovati liberalno demokracijo, nesporne pravice posameznika in vladavino prava, ki so temeljna načela, na katerih temelji ne samo naša politična družina, ampak vsa EU, so še poudarili.