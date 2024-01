Von der Leynova: Madžarska je izpolnila pogoje za odmrznitev 10 milijard evrov

"Maja lani je Madžarska sprejela nov zakon o pravosodni reformi, ki naslavlja številna naša priporočila iz poročila o vladavini prava iz leta 2022. Zakon krepi neodvisnost pravosodja in omejuje možnost političnega vmešavanja v pravosodje. To smo zahtevali od Madžarske, da bi izpolnila pogoje za kohezijska sredstva. Mi smo to zahtevali – Madžarska pa je izpolnila," je v razpravi o Madžarski in njenih zamrznjenih sredstvih povedala von der Leynova.

Predsednica komisije je tako pojasnila, zakaj je Bruselj sredi decembra odmrznil 10,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev, namenjenih Madžarski. To je storil tik pred zasedanjem Evropskega sveta.

Danes je v parlamentu povedala še, da medtem okoli 20 milijard evrov evropskih sredstev, namenjenih Budimpešti, ostaja zamrznjenih. Razlog za to so skrbi na področjih pravic skupnosti LGBTIQ, akademske svobode in azila. Določena sredstva so blokirana v okviru mehanizma pogojevanja izplačila evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.

"Sredstva bodo ostala blokirana, dokler Madžarska ne bo izpolnila vseh potrebnih pogojev," je povedala von der Leynova.

Tema današnje razprave evropskih poslancev s predsednico Evropske komisije so poleg Madžarske tudi rezultati decembrskega vrha voditeljev članic EU, na katerem je Budimpešta blokirala nadaljnjo finančno pomoč Ukrajini v okviru dolgoročnega proračuna unije (MFF). Znova se bodo skušali dogovoriti 1. februarja.

"Prepričana sem, da je rešitev, ki bi jo podprlo vseh 27 članic, mogoča," je glede pogajanj o MFF poudarila von der Leynova.

V razpravi bi moral po prvotnih načrtih sodelovati tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel, a je zaradi zdravstvenih težav odsoten.