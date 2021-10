Volitve na Češkem: Pirova zmaga Babiševe stranke Ano

Za stranko Ano naj bi na volitvah, ki so potekale v petek in danes, glasovalo 28 odstotkov volivcev. Konservativno opozicijsko zavezništvo Spolu (Skupaj), v katerem so moči združile stranke TOP 09, Demokratska državljanska stranka (ODS) in krščanski demokrati (KDU-ČSL), naj bi medtem prejelo okoli 27 odstotkov glasov, liberalno zavezništvo Pirati in župani pa (STAN) pa okoli 15 odstotkov, piše STA.

Preštetih je že več kot 90 odstotkov glasovnic.

V veliki meri so se tako uresničile napovedi javnomnenjskih raziskav. Babišu afera s Pandorinimi dokumenti, ki ga je močno obremenila, ni škodila, a kljub temu je njegova zmaga pirova. Ker obe največji opozicijski zavezništvi sodelovanje z njim zavračata, bo namreč le stežka oblikoval novo vlado.

Po projekcijah češke javne televizije naj bi namreč Spolu in STAN v 200-članskem parlamentu skupaj zagotovo dobili absolutno večino sedežev. Potencialna koalicijska partnerka Babiša bi lahko bila skrajno desna Svoboda in direktna demokracija (SPD) Tomia Okamure, ki naj bi po doslej preštetih glasovih prejela 10 odstotkov glasov. Komunisti (KSČM) se medtem v parlament naj ne bi prebili.

Češki predsednik Miloš Zeman, tesen zaveznik Babiša, je sicer že napovedal, da bo mandat za sestavo vlade najprej podelil najmočnejši posamezni stranki, tudi če bo katero od zavezništev skupaj prejelo več glasov, kar pa se očitno niti ni zgodilo.

Volilna udeležba je bila medtem po dosedanjih podatkih okoli 65-odstotna, približno štiri odstotne točke višja kot na volitvah pred štirimi leti.

Volitve na Češkem potekajo dva dni, saj številni državljani vikende preživijo na podeželju. Volišča so bila tako v petek odprta od 14. do 22. ure, danes pa od 8. do 14. ure. Vzporednih volitev ni bilo.