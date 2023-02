Velika sprememba za hrvaške učence: ponekod bodo uvedli celodnevni pouk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem bodo v prihodnjem šolskem letu začeli poskusni štiriletni program celodnevnega pouka na 50 osnovnih šolah, je sporočil hrvaški minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs. Pouk bo trajal do 14. ure, a ga bodo na željo učencev ali staršev lahko podaljšali. Šole in učitelji bodo prejeli finančne spodbude za izvajanje programa.