Velika racija na Danskem, zasegli sto kilogramov kokaina

Danska policija je danes sporočila, da je zasegla sto kilogramov kokaina in v policijski operaciji proti prekupčevanju z mamili ob koncu tedna aretirala 27 ljudi, ki so vsi tujci. V primeru, da jih bodo spoznali za krive, jim grozi 16 let zapora.