Na begu: ropar z masko na obrazu zaposleni v hrbet uperil pištolo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto zvečer se je v eni od prodajaln v Mariboru zgodil poskus ropa. Neznani moški je v prodajalno vstopil z masko na obrazu in zaposleni v hrbet uperil pištolo ter zahteval denar. Blagajne mu ni uspelo odpreti, po prihodu druge stranke pa je pobegnil. Policija ga še vedno išče.

Poskus ropa se je zgodil malo po 21. uri. Po tem, ko je zaposleni zagrozil s pištolo, se mu je zataknilo pri odpiranju blagajne. Nato je v prodajalno vstopila druga stranka, kar je roparja prestrašilo, in je zbežal.

Policisti so roparja iskali v ožji in širši okolici, vendar ga za zdaj še niso našli. Gre za moškega, visokega okoli 185 cm, suhe postave, oblečenega v črno jakno s kapuco, modre kavbojke, črne športne copate, ki so na prstih beli. Na glavi je imel masko s smrtno glavo.

Policija naproša vse, ki bi karkoli vedeli o storilcu, da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.