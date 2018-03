Velika Britanija bo izgnala 23 ruskih diplomatov

Britanska premierka Theresa May je povedala, da imajo diplomati teden časa, da odidejo, saj Rusija ni priskrbela primernih razlag v povezavi z dogodkom.

Prav tako je zavrnila povabilo k ruskemu ministru za zunanje zadeve in sporočila, da se kraljeva družina ne bo udeležila svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo letos potekal v Rusiji. Pravi, da želi s tem Rusiji poslati "jasno sporočilo".

Rusko veleposlaništvo v Londonu je izgon označilo za nesprejemljivo in neupravičeno dejanje.

Mayjeva je Rusijo opozorila

Premierka je v ponedeljek v parlamentu v Londonu dejala, da je za zastrupitev Skripala najverjetneje odgovorna Rusija, kar je potrdila analiza živčnega strupa, ki je bil uporabljen v napadu. Moskvi je postavila ultimat, da do konca tistega dne Organizaciji za prepoved kemičnega orožja posreduje vse podrobnosti programa razvoja živčnih strupov.

Rusija še vedno zanika udeleženost pri poskusu umora nekdanjega ruskega agenta in njegove hčerke, prav tako pa ni upoštevala ultimata britanske premierke.

66-letnega Skipala in njegovo 33-letno hčerko Julijo so 4. marca nezavestna našli na klopi v parku v Salisburyju na jugu Anglije. Oba sta še vedno v kritičnem stanju. Skupno so morali v povezavi z napadom nanju v bolnišnici sprejeti 21 ljudi, med njimi tudi policista, ki je prvi prišel do njiju.