Velik padec pri sosedih: skoraj pol manj dnevnih okužb

V Italiji so danes zabeležili rahel upad novih okužb z novim koronavirusom in smrti zaradi covida-19. V zadnjih 24 urah je po okužbi z virusom sars-cov-2 umrlo 72 ljudi. Dan prej 85. Hkrati so potrdili 270 novih okužb, dan prej 518, je sporočilo italijansko ministrstvo za zdravje.