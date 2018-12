Veleposlanik ZDA od Spiegla zahteval preiskavo škandala lažnivega novinarja

Novinar Spiegla si je izmislil zgodbe in njihove akterje v najmanj 14 od 60 člankov, ki so bili objavljeni v tiskani in spletni izdaji nemškega tednika.

Novinar Spiegla si je izmislil zgodbe in njihove akterje v najmanj 14 od 60 člankov, ki so bili objavljeni v tiskani in spletni izdaji nemškega tednika. Foto: Reuters

Ameriški veleposlanik v Nemčiji Richard Grenell je v petek od nemškega tednika Der Spiegel zahteval neodvisno preiskavo primera njihovega nekdanjega novinarja, ki si je več let izmišljeval zgodbe. Škandal po njegovem mnenju v veliki meri zadeva tudi ZDA, saj je novinar v več člankih poročal o ZDA in ameriški politiki.

"Jasno je, da smo bili žrtve kampanje institucionalne pristranskosti," je ameriški veleposlanik Richard Grenell zapisal v pismu prihodnjemu glavnemu uredniku časnika Steffenu Klusmannu.

"Upamo na temeljito preiskavo s strani zunanje in neodvisne organizacije, ki bo natančno ocenila, kako je Der Spiegel kršil novinarske standarde in kakšne spremembe so nujne v notranjih sistemih revije," je dodal.

"Opravičujemo se vsem Američanom, ki se počutijo užaljene in ponižane"

Tednik je v odgovoru zavrnil obtožbe o pristranskosti. Kot je pojasnil odhajajoči odgovorni urednik Dirk Kurbjuweit, "pri kritikah ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne gre za antiamerikanizem, temveč kritiko politik človeka v Beli hiši".

Odhajajoči urednik je ob tem priznal, da si je njihov nekdanji novinar Claas Relotius izmišljeval novinarske zgodbe, med njimi tudi glede ZDA. "Opravičujemo se vsem Američanom, ki se počutijo užaljene in ponižane zaradi teh poročanj. Zelo nam je žal. To se ne bi smelo nikoli zgoditi," je dejal Kurbjuweit.

Spieglov novinar si je več let izmišljeval zgodbe

52-letni ameriški veleposlanik Grenell je zaupnik Trumpa, zaradi javnega izražanja želje po krepitvi politične desnice v Evropi pa je od nastopa na svoj položaj v Evropi požel številne kritike, med drugim tudi v Nemčiji. Bivši predsednik nemških socialdemokratov (SPD) Martin Schulz je menil, da je nesprejemljivo, da je Grenell kot veleposlanik pozval k njegovi odstavitvi.

Der Spiegel je ta teden razkril, da si je njihov, zdaj sicer že nekdanji novinar Relotius več let izmišljeval novinarske zgodbe. 33-letnik, ki je prejel več novinarskih nagrad, si je izmislil zgodbe in njihove akterje v najmanj 14 od 60 člankov, ki so bili objavljeni v tiskani in spletni izdaji nemškega časnika. Po razkritju je Relotius goljufijo priznal in dal odpoved. Vrnil je tudi vse novinarske nagrade.