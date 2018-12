Novinar nemškega Spiegla si je več let izmišljeval zgodbe

Nemški tednik Der Spiegel je razkril, da si je eden od njegovih nekdanjih novinarjev več let izmišljeval zgodbe. Triintridesetletni Claas Relotius, ki je prejel več novinarskih nagrad, je dejanja priznal in dal odpoved.

Novinar si je izmislil zgodbe in glavne osebe v najmanj 14 od 60 člankov, ki so bili objavljeni v tiskani in spletni izdaji časnika.

Goljufanje je prišlo na dan, ko je eden od njegovih kolegov, s katerim sta poročala z ameriško-mehiške meje, podvomil o resničnosti nekaterih podrobnosti Relotiusovega poročanja. Kolega je poiskal dva človeka, ki ju je 33-letnik navajal v prispevku, in ugotovil, da v resnici sploh ni govoril z njima.

Za izmišljeni sta se med drugim izkazali še zgodbi o jemenskem zaporniku v zaporu v Guantanamu in zvezdniku ameriškega nogometa Colinu Kaepernicku.

Opravičili so se bralcem za "najnižjo točko v 70-letni zgodovini časnika"

Spiegel je v današnjem članku zapisal, da jih je razkritje šokiralo. Opravičili so se tudi bralcem in tistim, ki so bili morda predmet teh izmišljenih zgodb. Ta dogodek so označili za "najnižjo točko v 70-letni zgodovini časnika", ki ima sedež v Hamburgu. Ustanovili so tudi komisijo, ki bo pregledala vse prispevke novinarja za tednik.

Med pisanjem prejel več novinarskih nagrad

Relotius je dejanja priznal in dal odpoved. Za tednik je pisal sedem let, v tem času pa je prejel številne novinarske nagrade. Med drugim je bil ta mesec imenovan za najboljšega nemškega novinarja. Pred tem je sicer pisal še za več drugih nemških časnikov, kot sta Die Welt in nedeljska izdaja Frankfurter Allgemeine Zeitunga.