Spieglov novinar naj bi si prilastil donacije za sirske otroke

Kot so na svoji spletni strani pojasnili predstavniki Spiegla, so zaskrbljeni bralci v minulih dneh uredništvo opozorili, da je zdaj že nekdanji novinar Spiegla Claas Relotius zbiral denar za sirske brezdomne otroke v Turčiji, ki jih je predstavil v enem izmed člankov.

Novinar naj bi zlorabil sredstva, namenjena za sirske otroke v Turčiji

33-letni novinar naj bi bralce, potem ko so ti z njim stopili v stik zaradi omenjene zgodbe, pozval k donaciji prek spletne pošte. Tistim, ki so želeli prispevati sredstva, je dal podatke lastnega bančnega računa. "Spiegel bo dal vse razpoložljive informacije javnemu tožilstvu v sklopu kazenske ovadbe," so zapisali predstavniki nemškega tednika.

@DerSPIEGEL star reporter Class Relotius has admitted faking and inventing 14 out of 70 stories including a telephone interview with the parents of US football star and political activist Colin Kaepernick. pic.twitter.com/oKSflw22zs — Kweku Zurek (@gskzurek) December 20, 2018

Tednik je ob tem dodal, da ni bil seznanjen s to kampanjo in da trenutno ni jasno, kolikšno vsoto naj bi Relotius prejel z donacijami bralcev.

33-letnik si je več let izmišljeval novinarske zgodbe

Spiegel je Relotiusov članek objavil julija 2016. Turški fotograf, ki je takrat sodeloval z novinarjem, je vodstvo časnika nato opozoril na več netočnosti zgodbe. Pri nemškem tedniku zdaj verjamejo, da si je 33-letnik najverjetneje izmislil dva glavna akterja, mladega brata in sestro iz Sirije, ki naj bi živela na turških ulicah. V najnovejši izdaji je časnik zapisal, da je bila novinarjeva prevara "najhujša stvar, ki se lahko zgodi uredniški ekipi".

Spiegel je ta teden razkril, da si je Relotius več let izmišljeval novinarske zgodbe. 33-letnik, ki je prejel več novinarskih nagrad, si je izmislil zgodbe in njihove akterje v najmanj 14 od 60 člankov, ki so bili objavljeni v tiskani in spletni izdaji časnika. Po razkritju je goljufijo priznal in dal odpoved, vrnil pa je tudi vse novinarske nagrade.