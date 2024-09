Več poškodovanih v ruskih napadih na Ukrajino, Rusija sestrelila 125 dronov

Fedorov je objavil fotografije porušenih hiš in dejal, da so v ruševinah lahko še vedno ujeti ljudje. Zapisal je, da je po skupno 13 zračnih napadih izbruhnilo tudi več požarov.

Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je vnovič pozval ukrajinske zaveznike, naj državi priskrbijo več orožja in naj posežejo v rusko gospodarstvo, da bi tako onemogočili nadaljevanje vojne v Ukrajini.

Ukrajinska zračna obramba je ločeno poročala o 22 napadih ruskih dronov, od katerih jih je preprečila 15.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je njihova zračna obramba nad ruskim ozemljem sestrelila 125 ukrajinskih dronov.

Oblasti v Voronežu na jugovzhodu Rusije so poročale o poškodbah, ki so nastale na več avtomobilih, dveh stanovanjih in otroškem igrišču. Po besedah guvernerja Aleksandra Guseva poškodovanih ni bilo.

Poleg Voroneža je ukrajinska stran z droni napadla predvsem ruski obmejni regiji Belgorod in Rostov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Posamezni napadi so bili usmerjeni tudi proti regijam Brjansk, Kursk in Krasnodar.