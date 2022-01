Val okužb med vozniki ohromil javni prevoz

Zagrebški javni prevoz je ohromljen. Iz družbe Zagrebški električni tramvaj (ZET) so danes sporočili, da je trenutno odsotnih 390 voznikov tramvajev in avtobusov, večina zaradi okužbe s koronavirusom in zaradi prestajanja samoizolacije.

"Trenutno je na bolniški odsotnosti okoli 390 voznikov avtobusov in tramvajev ter vozil za prevoz invalidov, navedena številka pa se dnevno spreminja," so sporočili.

Zaradi pomanjkanja delavcev avtobusi in tramvaji zamujajo, številne linije so bili primorani ukiniti.

Omikron je povzročil velike težave v javnih in komunalnih storitvah, je povedal Tomislav Tomašević, zagrebški župan. "ZET ima res težave z vozniki. Težko je to usklajevati, ko dobivaš obvestila, da ta dan ne bo prišlo v službo od 50 do 100 voznikov," je povedal in dodal, da so vključili rezervne voznike in da se trudijo čim bolj zmanjšati redno delovanje javnega prevoza.