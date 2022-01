Hojs s hrvaškim kolegom o vstopu Hrvaške v Schengen

Ministra sta govorila o dosežkih slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju notranjih zadev, pri čemer sta poudarila predvsem sklepe o pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengen.

"Ponosen sem na to soglasno odločitev Sveta na zadnjem rednem srečanju notranjih ministrov EU med našim predsedovanjem. To je prvi formalni korak h končni odločitvi Sveta o širitvi schengenskega območja, kar je po mojem mnenju eden od glavnih dosežkov predsedovanja," je v izjavi po koncu srečanja dejal minister Hojs.

Slovenija podpira širitev schengenskega območja

Slovenija po njegovih besedah podpira širitev schengenskega območja. "Ob tem moramo zagotoviti tudi visoko stopnjo varnosti za vse schengensko območje, zato pričakujemo, da bodo bodoče članice v vsakodnevni praksi v popolnosti izvajale naloge v skladu s schengenskim pravnim redom in nadzor na zunanjih mejah unije," je še poudaril.

Hojs in Božinović sta govorila tudi o dvostranskem sodelovanju med državama na področju notranjih zadev, predvsem pri preprečevanju nezakonitih migracij po zahodnobalkanski poti ob slovensko-hrvaški meji, so navedli na MNZ. Obenem sta se strinjala, da potrebujemo celovite in skupne rešitve na ravni EU pri migracijski in azilni politiki. Pri tem sta opozorila na pomen preprečevanja nezakonitega priseljevanja in učinkovitejše politike vračanja.