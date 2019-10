V ZDA že 18 smrtnih primerov, povezanih z elektronskimi cigaretami

Kot je sporočil center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), je povprečna starost bolnikov, ki so umrli, 50 let, pri čemer je najmlajši štel 27 let, najstarejši pa 71.

V 48 zveznih državah so do zdaj našteli najmanj 1.080 primerov okvar pljuč, povezanih s kajenjem elektronskih cigaret, kar je 275 več kot pretekli teden. Povečanje števila primerov je skrb vzbujajoče, je komentiral direktor CDC Robert Redfield.

Kaj povzroča okvare pljuč, še vedno ni jasno, CDC pa navaja, da je okoli 78 odstotkov bolnikov, preden so zboleli, uporabljajo izdelke, ki vsebujejo THC, psihoaktivno snov v marihuani. V Evropi za zdaj niso zaznali nobenega podobnega primera bolezni, povezanih s kajenjem elektronskih cigaret.