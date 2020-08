V ZDA več kot 160 tisoč smrti zaradi covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število smrtnih žrtev covid-19 se je v ZDA v sredo zvečer po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa povzpelo na skoraj 166 tisoč, potrjenih okužb s koronavirusom pa je že 5,2 milijona. Največ okuženih je v Kaliforniji, na Floridi in v Teksasu, kjer so našteli krepko čez 500 tisoč primerov. Največ mrtvih (32.800) pa je v New Yorku.

V New Yorku se je pandemija po aprilski katastrofi, ko je na dan umiralo po skoraj 800 ljudi, umirila. Zdaj tam za covid-19 na dan umre povprečno manj kot deset ljudi, okrepljeno testiranje pa na dan ugotovi po manj kot odstotek pozitivnih primerov. V mestu New York maske redno nosijo tudi na prostem, ljudje pa ob tem upoštevajo socialno distanco, piše STA.

Trump se osredotoča na odpiranje šol

Politična razprava glede koronavirusa v Washingtonu trenutno poteka okrog novega proračunskega svežnja pomoči brezposelnim in gospodarstvu. Demokrati in republikanci še vedno niso dosegli dogovora. Predsednik ZDA Donald Trump se medtem osredotoča na odpiranje šol. Kljub predsednikovemu pritisku, naj se odprejo vse šole po ZDA s poukom v živo, se posamezne države in šolska okrožja odločajo po svoje.

Seattle je potrdil, da bo letos pouk v mestu potekal na daljavo z možnostjo pouka v živo, vendar na prostem. Šolski odbor okrožja Gwyneth v Georgii je imel v sredo težave z začetkom pouka na daljavo za 180 tisoč šolarjev, okrožje Cherokee pa je poslalo v karanteno 1.156 šolarjev zaradi morebitne izpostavljenosti okužbi s koronavirusom, potem ko se je prejšnji teden začel pouk v živo. Okoli 70 šolarjev in učiteljev je bilo namreč pozitivnih na testu.

Trump vztraja, da koronavirus mladih ne prizadene, in še naprej pritiska, da je treba šole odpreti. V sredo je pozval kongres, naj šolskim okrožjem, ki tega do jeseni ne bodo storila, odvzame zvezna proračunska sredstva. V Beli hiši je gostil starše, učitelje in zdravnike, ki njegovo pobudo podpirajo. Podpredsednik Mike Pence pa je zatrdil, da je splošno zdravstveno tveganje za otroke doma večje od tveganja okužbe s koronavirusom v šolah.

Med najbolj prizadetimi državami ZDA je trenutno Florida, ki je v torek poročala o rekordnem številu mrtvih. Umrlo je 276 ljudi, v državi pa do zdaj skupaj skoraj 9.000. Kljub temu je šerif okrožja Marion Billy Woods svojim uslužbencem in vsem obiskovalcem šerifovega urada prepovedal nošenje mask, še navaja STA.