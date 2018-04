V ZDA ti ni treba ubijati, da si morilec - se je najstniku zgodila krivica?

Policisti so ustrelili enega od štirih najstnikov, ki so po ropu hiše skušali pobegniti. Policist ni bil obtožen umora, saj so 65-letno zaporno kazen za umor prisodili enemu od mladoletnikov, ki ni streljal. Gre za zakon o odgovornosti sostorilcev, ki ga imajo v Ameriki vse razen sedmih držav.

Vir: Fotografija je posnetek zaslona You Tube posnetka. Foto: YouTube

Lakeith Smith je bil star 15 let, ko se je s štirimi starejšimi prijatelji odpravil na rop stanovanjske hiše v Millbrooku v zvezni državi Alabama. Sosed je o dogajanju obvestil policijo, ta pa je najstnike presenetila pri vhodnih vratih.

Roparji so se ustrašili in poskušali pobegniti skozi zadnja vrata, pri tem pa so policisti začeli streljati. Po koncu streljanja je na tleh obležal 16-letni A'Donte Washington, ki so ga ustrelili v vrat.

Streljal policist - obtožen pa najstnik

Nikoli ni bilo sporno, da je policist ustrelil Washingtona, saj so celotno dogajanje, vključno z usodnim strelom, ujele tudi kamere, je poročal BBC. Porota je zavrnila sojenje policistu, saj je bilo po njihovem mnenju streljanje upravičeno.

Namesto tega je bil obtožen in spoznan za krivega prijatelj umorjenega - Smith. Prejšnji teden ga je sodnik obsodil na 65 let zapora. V skladu z zakonodajo ameriške zvezne države Alabama o krivdi sostorilcev je najstnik za umor odgovoren prav tako, kot če bi sam pritisnil na sprožilec.

"Menim, da je ta odločitev res žalostna," je povedala Smithova odvetnica Jennifer Holton: "Vzrok smrti je bilo policistovo dejanje."

Za vse, kar se je dogajalo med ropom, so krvi roparji - čeprav niso streljali

Alabama je primer ene od držav, ki uporabljajo tako imenovane zakone o odgovornosti sostorilcev, ki so zelo pogosti po celotni Ameriki. Le sedem zveznih držav nima nobene vrste zakona, ki bi definicijo umora razširjal na nenamerno ubijanje med storitvijo kaznivih dejanj. Ti zakoni z umorom povežejo tudi sostorilce, ti - čeprav niso neposredno povzročili škode - še vedno odgovarjajo za dogodke, ki so se dogajali med kaznivim dejanjem (v tem primeru je bil to rop), je še poročal BBC.

Čeprav imajo tovrstni zakoni korenine v angleškem splošnem pravu, je odgovornost soudeležencev kaznivega dejanja za umor redek pojav zunaj ZDA.

Foto: YouTube

"Umor, za katerega so krivi soudeleženci dogajanja, je lep primer ameriške znanstvene fantastike," pravi Michael Heyman, profesor s pravne univerze Johna Marshalla v Chicagu. "Znanstvena fantastika je v tem, da ti pripišejo umor, čeprav ga pravzaprav nisi zagrešil."

Če žrtev med ropom doživi srčno kap in umre, je storilec kaznivega dejanja lahko obtožen umora, čeprav ni imel nobenega namena moriti. Če je roparja pred hišo z avtom za pobeg čakal prijatelj, lahko tudi njega obtožijo umora.

Eden najbolj znanih primerov je moški, ki je bil obtožen umora, čeprav je bila njegova edina povezava z zločinom, da je prijateljem posodil avto. Po mnenju tožilcev je dejstvo, da je bil v času umora 30 minut oddaljen od kraja zločina, nepomembno, piše BBC.

Smithov primer je, kot pravi predavatelj politologije iz univerze v Washingotnu Scott Lemieux, poseben, saj Smith ni priznal krivde in se odločil za sojenje pred poroto.

Smithu so po poročaju BBC ponudili 25-letno zaporno kazen, če prevzame krivdo za umor. Ker krivde ni priznal, mu je sodila porota, ki ga je spoznala za krivega in mu naložila 65-letno zaporno kazen. Preostali trije roparji so priznali krivdo in čakajo na sojenje.

Tožilec Randal Houston pravi, da so obtožbe in kazen primerne: "Če se boš odločil za kaznivo dejanje, kjer bo prisotno orožje in nekdo umre, te v Alabami čakajo posledice. Gre za umor."

Oče umorjenega: Smith si tega ne zasluži

Sojenja se je udeležil tudi oče umorjenega, ki ni sedel na strani tožilca, temveč se je usedel zraven Smithove mame. "Smithu in njegovi družini sem prišel pokazat podporo. Kar je storil policist, je popolnoma narobe," pravi Andre Washington, A'Dontejev oče. "Mislim, da si Smith tega ne zasluži. Ne. Niti najmanj."