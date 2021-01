V ZDA so doslej cepili že skoraj pet milijonov ljudi

Operacija cepljenja Američanov proti koronavirusu se je po praznikih malce pospešila in doslej so po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) cepili skoraj pet milijonov ljudi. Po ZDA so doslej razdelili 17 milijonov doz cepiva.

Direktor oddelka za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje ZDA Anthony Fauci je v torek dejal, da sedaj na dan cepijo okrog pol milijona ljudi, kmalu pa bodo milijon na dan. Zaradi tega naj bi bil cilj novoizvoljenega predsednika ZDA Josepha Bidna, da v prvih 100 dneh njegovega vladanja cepijo 100 milijonov ljudi realističen, navaja STA.

Precepljenost bi lahko dosegli do zgodnje jeseni

Fauci je omenil, da so v mestu New York leta 1947 v manj kot mesecu dni cepili šest milijonov ljudi proti vodenim kozam. Med njimi tudi njega, kot šestletnega otroka in Fauci meni, da lahko to ponovijo po ZDA tudi za koronavirus. Po njegovem mnenju bodo precepljenost populacije dosegli do zgodnje jeseni, ko bodo cepili med 70 do 85 odstotkov prebivalstva ZDA, kar je okrog 280 milijonov ljudi, še poroča STA.

Po podatkih univerze Johns Hopkins se je sicer v ZDA s koronavirusom do torka zvečer okužilo več kot 21 milijonov ljudi, zaradi covida-19 pa jih je umrlo več kot 357.000.

V zvezni državi New York nameravajo do konca tedna razdeliti 911.000 doz cepiva, prihaja pa do težav, saj se številni zdravstveni delavci nočejo cepiti. Guverner Andrew Cuomo je obenem zagrozil s sankcijami bolnišnicam, ki ne cepijo dovolj hitro. Obenem pa želi kaznovati tudi tiste, ki se bodo cepili preko vrste. Župan mesta New York Bill DeBlasio mu ugovarja in meni, naj se pri cepljenju uporablja tudi zdrava pamet, ker je kot kaže najbolj pomembno, da se ga pospeši. V državi New York so v torek našteli 149 smrtnih primerov. Hospitaliziranih je 8950 ljudi, doslej so opravili 26 milijonov testov, v torek pa jih je bilo od več kot 100.000 opravljenih testov pozitivnih 8,3 odstotka, piše STA.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je zaradi zaostajanja pri cepljenju dejal, da bi bilo treba dati več fleksibilnosti zdravstvenim ustanovam, da bi raje cepili nekoga, ki še ni na vrsti, kot pa da bi šla cepiva v nič.

V Daytona Beachu na Floridi se že dva dni ubadajo z dolgimi vrstami avtomobilov s starejšimi od 65 let, ki se želijo cepiti, v Južni Karolini pa je guverner Henry McMaster zdravstvenim delavcem zagrozil, naj se cepijo do 15. januarja, sicer pa jih bo postavil na konec vrste. Doslej so v Južni Karolini cepili le 43.000 oseb.

Tudi v Severni Karolini zamujajo in številni domovi za ostarele poročajo, da se osebje noče cepiti. Guverner Roy Cooper je na pomoč pri distribuciji cepiva poklical nacionalno gardo. Doslej so v državi cepili 108.000 oseb. Iz Arizone so v torek poročali o rekordnem številu 253 mrtvih na dan, v bolnišnicah pa se zaradi covida-19 zdravi 4789 oseb, še navaja STA.