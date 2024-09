Prebivalci ZDA se danes spominjajo terorističnih napadov 11. septembra 2001. V New Yorku je potekala tradicionalna slovesnost, med katero so ob več minutah molka prebrali imena žrtev napadov. Najvišji politični predstavniki so se poleg slovesnosti v New Yorku udeležili tudi spominskih dogodkov v Pensilvaniji in Washingtonu.

V ZDA se danes spominjajo 2.983 žrtev terorističnih napadov, ki so se zgodili 11. septembra 2001. Pripadniki mednarodne teroristične mreže Al Kaida so takrat ugrabili štiri potniška letala in se z dvema zaleteli v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra (WTC) na Manhattnu v New Yorku, s tretjim v stavbo Pentagona pri Washingtonu, četrto letalo pa je po uporu potnikov strmoglavilo na travnik v Pensilvaniji.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Današnje spominske slovesnosti so za trenutek združile oba predsedniška kandidata, ki se bosta 5. novembra pomerila na volitvah. Demokratka Kamala Harris in republikanec Donald Trump sta se namreč davi skupaj z drugimi znanimi osebnostmi fotografirala na Manhattnu.

Foto: Reuters

Podpredsednica Harris in predsednik ZDA Joe Biden sta se danes udeležila še spominske slovesnosti v Shanksvilleu v Pensilvaniji, kamor je odpotoval tudi Trump, tako Biden kot Harris pa se bosta nocoj udeležila še slovesnega polaganja venca v Pentagonu.

Foto: Reuters

Spominski dogodek v New Yorku so sicer začeli z minuto molka ob 8.46 po krajevnem času, ko je prvo ugrabljeno letalo trčilo v severni stolp WTC, z minutami molka pa so slovesnost nato prekinili še ob času trka drugega letala v južni stolp WTC, napada na Pentagon, zrušenja južnega stolpa WTC, strmoglavljenja letala v Pensilvaniji in zrušenja severnega stolpa WTC. Družinski člani umrlih v napadih leta 2001 so medtem tradicionalno prebirali njihova imena.

Napad na cilje v ZDA je leta 2001 sprožil vojno proti terorizmu, ki jo je tedanja vlada republikanskega predsednika Georgea Busha mlajšega iz Afganistana leta 2003 razširila na Irak in druge države, kjer so delovale skrajne islamistične oborožene skupine. Ta vojna se je neuradno končala po umiku ameriške vojske iz Afganistana leta 2021, vendar se dejansko še vedno nadaljuje v več državah na Bližnjem vzhodu, kjer so še vedno prisotne ameriške oborožene sile, pa tudi ponekod v Afriki in Aziji.