V Zahodni Avstraliji mrzlično iščejo radioaktivno kapsulo

Srebrna kapsula, ki vsebuje majhno količino radioaktivnega cezija-137, je velika le šest krat osem milimetrov. Med prevozom naj bi se izgubila nekje na 1.400 kilometrov dolgi poti med rudnikom severno od odročnega mesta Newman in predmestjem Pertha, prestolnice Zahodne Avstralije.

An urgent search is under way for a tiny capsule containing radioactive material



It went missing during a journey of roughly 1,400km in Western Australia



