V Zagrebu sedem obolelih z ošpicami

V Zagrebu so v preteklih treh tednih oskrbeli sedem ljudi, ki so zboleli za ošpicami. Hrvaški minister za zdravstvo Milan Kujundžić je presodil, da je pojav ošpic skrb vzbujajoč zaradi možnosti širjenja bolezni in njenih posledic, ne zaradi števila obolelih. Znova je opozoril na pomen cepljenja proti ošpicam.

Hrvaške zdravstvene strokovnjake najbolj skrbi dejstvo, da oboleli niso bili v medsebojnem stiku, danes piše časnik Jutarnji list. Zaradi tega pričakujejo nove primere bolezni.

Domnevajo da niso bili cepljeni

Ugotovili so, da se je ena izmed bolnic nalezla po stiku s turistom iz Francije, le za enega obolelega pa za zdaj lahko trdijo, da ni bil cepljen proti ošpicam, ker je njegova mati odločno zavrnila cepljenje. Tudi za preostale domnevajo, da niso bili cepljeni. Gre za osebe, stare med 24 in 53 let.

Vodja službe za epidemiologijo na zagrebški kliniki za nalezljive bolezni Bernard Kaić je v pogovoru za časnik dejal, da so nepovezani primeri bolezni precej nenavadni. Meni, da v Zagrebu očitno obstaja več primerov ošpic, ki jih niso zaznali.

Iz klinike so sporočili, da so prvega obolelega sprejeli konec avgusta. Vseh sedem so že odpustili iz bolnišnice, nihče med njimi pa ni imel resnejših zdravstvenih zapletov, piše časnik.

Hrvaški minister za zdravstvo je pred začetkom današnje seje vlade novinarjem dejal, da gre za še en opomin, da "cepljenje rešuje otroke in človeštvo". Meni, da bi nasprotniki cepljenja lahko bolj podrobno preučili mogoče posledice zavračanja cepljenja.