V Zagrebu predstavili levosredinsko koalicijo Restart

Vodje petih hrvaških levosredinskih parlamentarnih strank na čelu s SDP so v Zagrebu predstavili opozicijsko koalicijo Restart, ki si prizadeva za nov zagon države. Kot so pojasnili, predstavlja nova koalicija štab za obrambo Hrvaške pred vladajočo stranko HDZ. Na Hrvaškem bodo redne parlamentarne volitve morda že julija.

Za premierskega kandidata so izpostavili predsednika SDP Davorja Bernardića. V koaliciji so še Hrvaška kmečka stranka (HSS), Državljansko-liberalna zveza (Glas), Hrvaška stranka upokojencev (HSU) in Stranka narodnega in državljanskega aktivizma (Snaga), navaja STA.

"Več kot polovica članov vlade je odšla zaradi korupcije"

Ob predstavitvi nove koalicije je Bernardić poudaril, da je morala več kot polovica članov aktualne hrvaške koalicijske vlade na čelu s HDZ zapustiti svoje položaje zaradi suma korupcije. Meni, da se je vlada obdržala na oblasti s pomočjo politične korupcije, ker so "kupovali" poslance v saboru, še piše STA.

Ob zmagi napovedujejo velike spremembe

V koaliciji Restart so prepričani, da je HDZ državo pripeljala na rob uničenja. Zato si prizadevajo za vnovični zagon države brez korupcije. Obljubljajo reforme pravosodja, izobraževanja in zdravstva ter ukrepe za rast industrije in izvoza. Če bodo zmagali na volitvah, naj bi zmanjšali tako število ministrstev v vladi kot tudi število zaposlenih v državni upravi. Načrtujejo tudi zmanjšanje števila enot lokalne samouprave ter digitalizacijo vseh javnih storitev in postopkov, poroča STA.

Med drugim so dejali, da ni slučajno, da so se zbrali ob dnevu zmage nad fašizmom in dnevu Evrope, ker tudi to simbolizira, kakšno državo si želijo. Potrdili so, da potekajo pogovori o skupnem nastopu na parlamentarnih volitvah s še nekaterimi vplivnimi regionalnimi strankami, kot je Istrski demokratski zbor (IDS), ter s številnimi nestrankarskim predsedniki županij ter župani mest in občin.

Volitve že julija?

V HDZ si prizadevajo, da bi bile parlamentarne volitve že julija, če bo epidemiološka slika izbruha novega koronavirusa še naprej tako ugodna, kot je bila v preteklih dneh. Skrajni rok za hrvaške parlamentarne volitve je sicer sredi decembra, saj štiriletni mandat obstoječemu sklicu sabora poteče sredi oktobra.